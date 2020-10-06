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17:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роднина объяснила свое высказывание про «Муму фигурного катания»

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала свое высказывание про «Муму фигурного катания».

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Ранее журналисты спросили Роднину, будет ли она смотреть «Ледниковый период» с фигуристкой Алиной Загитовой в роли телеведущей. В ответ на это спортсменка заявила, что ее не интересует «Муму фигурного катания».

Под одним из постов в Instagram подписчица спросила Роднину, что она имела в виду, обозвав Загитову «Муму фигурного катания».

Во время загрузки произошла ошибка.

«“Ледниковый период” на ТВ идет более 10 лет, и для меня это действительно КВНовское шоу самодеятельного фигурного катания — то есть му-му. Где вы там прочитали фамилию совершеннолетней Загитовой?» — ответила Роднина.

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