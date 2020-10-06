Роднина объяснила свое высказывание про «Муму фигурного катания»
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала свое высказывание про «Муму фигурного катания».
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала свое высказывание про «Муму фигурного катания».
Ранее журналисты спросили Роднину, будет ли она смотреть «Ледниковый период» с фигуристкой Алиной Загитовой в роли телеведущей. В ответ на это спортсменка заявила, что ее не интересует «Муму фигурного катания».
Под одним из постов в Instagram подписчица спросила Роднину, что она имела в виду, обозвав Загитову «Муму фигурного катания».
«“Ледниковый период” на ТВ идет более 10 лет, и для меня это действительно КВНовское шоу самодеятельного фигурного катания — то есть