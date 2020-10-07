Медведева может пропустить московский этап Кубка России из-за проблем со спиной

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Ее участие во втором в сезоне этапе Кубка России, который пройдет в Москве, находится под вопросом.

Ранее фигуристка по медицинским показаниям снялась с этапа Кубка России в Сызрани.

В сентябре Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 по 2018 год. Последние два года фигуристка работала с канадским специалистом Брайаном Орсером.

Этап Кубка России в Москве пройдет с 10 по 13 октября.