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16:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведева может пропустить московский этап Кубка России из-за проблем со спиной

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева испытывает проблемы со спиной.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Ее участие во втором в сезоне этапе Кубка России, который пройдет в Москве, находится под вопросом.

Ранее фигуристка по медицинским показаниям снялась с этапа Кубка России в Сызрани.

В сентябре Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 по 2018 год. Последние два года фигуристка работала с канадским специалистом Брайаном Орсером.

Этап Кубка России в Москве пройдет с 10 по 13 октября.

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