Евгения Медведева снялась и со второго этапа Кубка России

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«Медведева не выступит на Кубке России по фигурному катанию, спортсменка ложится на обследование из-за обострившейся старой травмы спины», — приводит слова представителя Федерации фигурного катания на коньках России ТАСС.

Напомним, Медведева снялась с первого этапа Кубка России, который в сентябре прошёл в Сызрани. Второй этап пройдёт в Москве с 10 по 13 октября. На первом этапе победу в соревнованиях одиночниц одержала Анна Щербакова.

В межсезонье-2020 Евгения Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе. До этого она занималась у канадского специалиста Брайана Орсера, к которому перешла в мае 2018 года.