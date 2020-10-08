Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Витязь
Ак Барс
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
Локомотив
00
Футбол. Сборные
1-й тайм
Россия
Швеция
01
Футбол. Сборные
21:45
Бельгия
Кот-д`Ивуар
Футбол. Сборные
22:00
Англия
Уэльс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Сибирь
Б
43
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Северсталь
31
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
14:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Евгения Медведева снялась и со второго этапа Кубка России

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева из-за проблем со спиной снялась со второго этапа Кубка России.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«Медведева не выступит на Кубке России по фигурному катанию, спортсменка ложится на обследование из-за обострившейся старой травмы спины», — приводит слова представителя Федерации фигурного катания на коньках России ТАСС.

Напомним, Медведева снялась с первого этапа Кубка России, который в сентябре прошёл в Сызрани. Второй этап пройдёт в Москве с 10 по 13 октября. На первом этапе победу в соревнованиях одиночниц одержала Анна Щербакова.

В межсезонье-2020 Евгения Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе. До этого она занималась у канадского специалиста Брайана Орсера, к которому перешла в мае 2018 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
УЕФА назвал суммы, которые получат российские клубы
Четыре футболиста миланского «Интера» заразились коронавирусом
Пакьяо может лишиться титула чемпиона из-за боя с Макгрегором
Неизвестный ограбил дом Криштиану Роналду
РФС оштрафовал ЦСКА и Виктора Гончаренко
«Мне ее жалко»: Алексей Ягудин — о Евгении Медведевой
СМИ: «Ротор» потратил миллионы на компенсацию переездов игрокам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь