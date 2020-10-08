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14:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мишина и Галлямов пропустят второй этап КР из-за коронавируса у партнера

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Бронзовые призеры Финала Гран-при прошлого сезона в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов пропустят второй этап Кубка России из-за положительного теста на коронавирус у партнера, сообщил РИА Новости генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

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Источник: Спорт РИА Новости

Второй этап Кубка России пройдет 10—13 октября в столичном дворце спорта «Мегаспорт».

«Положительный тест (на коронавирус) оказался у спортсмена Александра Галлямова. Таким образом, пара Мишина/Галлямов не примет участие во втором этапе Кубка России. Сегодня был получен, к сожалению, положительный результат. Соответственно они садятся на карантин», — сказал Коган по телефону.

«Что касается партнерши, то пока не можем сказать (о ее тесте) ничего, так как информация пока получена только по Галлямову, — добавил собеседник агентства. — Федерация желает скорейшего выздоровления спортсмену».

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