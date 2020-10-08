Мишина и Галлямов пропустят второй этап КР из-за коронавируса у партнера

«Положительный тест (на коронавирус) оказался у спортсмена Александра Галлямова. Таким образом, пара Мишина/Галлямов не примет участие во втором этапе Кубка России. Сегодня был получен, к сожалению, положительный результат. Соответственно они садятся на карантин», — сказал Коган по телефону.

«Что касается партнерши, то пока не можем сказать (о ее тесте) ничего, так как информация пока получена только по Галлямову, — добавил собеседник агентства. — Федерация желает скорейшего выздоровления спортсмену».