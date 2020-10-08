Фигуристку Медведеву госпитализируют

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В связи с повреждением спортсменка не сможет выступить на втором этапе Кубка России, который пройдет в Москве с 10 по 13 октября. Ранее Медведева снялась с первого этапа соревнований, проходившего в Сызрани, по медицинским показаниям.

Медведева 16 сентября объявила о решении вернуться в группу Этери Тутберидзе. Фигуристка поблагодарила канадского специалиста Брайана Орсера за проделанную работу и понимание. Хореограф Даниил Глейхенгауз заявлял, что за три с половиной недели Медведеву подготовят к первому этапу Кубка России.

Помимо побед на первенствах мира и Европы, Медведева завоевала серебро на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Кроме того, на счету россиянки две победы в финалах Гран-при.