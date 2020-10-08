Японские СМИ: Кихира консультируется с Плющенко через соцсети
Японская фигуристка Рика Кихира берет консультации у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает Nikkan Gendai.
Японская фигуристка Рика Кихира берет консультации у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает Nikkan Gendai.
По данным источника, 18-летняя японка с помощью соцсетей получает советы по артистизму.
Ранее Плющенко признался, что не подтверждает, но и не исключает переход Кихиры в свою школу.