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14:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Японские СМИ: Кихира консультируется с Плющенко через соцсети

Японская фигуристка Рика Кихира берет консультации у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщает Nikkan Gendai.

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Источник: Спорт-Экспресс

По данным источника, 18-летняя японка с помощью соцсетей получает советы по артистизму.

Ранее Плющенко признался, что не подтверждает, но и не исключает переход Кихиры в свою школу.

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