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15:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Траньков: Тарасова и Морозов пропустят серию Гран-при

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Василий Конов-мл. Спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов в этом сезоне пропустит серию Гран-при и сфокусируются на выступлении на этапах Кубка России, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион и тренер фигуристов Максим Траньков.

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Источник: Спорт РИА Новости

Морозов в начале сентября заболел коронавирусом, из-за этого пара не выступила на первом этапе Кубка России в Сызрани.

«Мы должны были выступить на этапе Гран-при  в Америке, но подготовиться к нему мы никак не успевали, поэтому мы этот этап пропускаем. А участие на этапе Гран-при  в России не помещается в планы. В этом году важнее этапы Кубка России, которые являются отборочными на чемпионат страны. Соответственно, на этапах Гран-при  в этом сезоне не выступим», — сказал Траньков по телефону.

Траньков рассказал о спортивной форме пары и запланированных соревнованиях. «Почти три недели Вова был без тренировок на льду, потому что сначала он прошел необходимый карантин, а потом нужно было сдать два отрицательных теста, а это время всё равно нужно было оставаться в изоляции. Поэтому мы потеряли практически три недели, это очень много, можно сказать, это целый отпуск. И сейчас говорить о какой-то форме очень сложно, ребята вернулись на лед только в понедельник», — заметил он.

«Хорошо, что с технической точки зрения элементы никуда не ушли — всё наработанное нами за лето осталось на своих местах. Сейчас мы накатываем функционал и новую произвольную программу, — добавил собеседник агентства. — Планируем выступить в Казани на четвертом этапе Кубка России. В сложившейся ситуации с пандемией я не вижу смысла планировать далеко вперед. Будем двигаться шаг за шагом. Сначала — Казань. Мы планируем выступление и на пятом этапе, но повторюсь, не хочется загадывать. Дайте нам выступить в Казани, а далее будем готовиться в Москве, но там много возможных “если” — не будет карантина, не будет отмены, не будут закрыты катки».

Тарасова и Морозов являются трехкратными призерами чемпионатов мира и двукратными чемпионами Европы в парном катании.

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