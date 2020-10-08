Траньков: Тарасова и Морозов пропустят серию Гран-при
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Василий
Морозов в начале сентября заболел коронавирусом,
«Мы должны были выступить на этапе
Траньков рассказал о спортивной форме пары и запланированных соревнованиях. «Почти три недели Вова был без тренировок на льду, потому что сначала он прошел необходимый карантин, а потом нужно было сдать два отрицательных теста, а это время всё равно нужно было оставаться в изоляции. Поэтому мы потеряли практически три недели, это очень много, можно сказать, это целый отпуск. И сейчас говорить о
«Хорошо, что с технической точки зрения элементы никуда не ушли — всё наработанное нами за лето осталось на своих местах. Сейчас мы накатываем функционал и новую произвольную программу, — добавил собеседник агентства. — Планируем выступить в Казани на четвертом этапе Кубка России. В сложившейся ситуации с пандемией я не вижу смысла планировать далеко вперед. Будем двигаться шаг за шагом. Сначала — Казань. Мы планируем выступление и на пятом этапе, но повторюсь, не хочется загадывать. Дайте нам выступить в Казани, а далее будем готовиться в Москве, но там много возможных “если” — не будет карантина, не будет отмены, не будут закрыты катки».
Тарасова и Морозов являются трехкратными призерами чемпионатов мира и двукратными чемпионами Европы в парном катании.