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17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Уколы не помогают»: Евгения Медведева рассказала о своем состоянии

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Фигуристка Евгения Медведева заявила, что не выступит на втором этапе Кубка России в Москве из-за проблем со здоровьем.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Со мной все в порядке. Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием,» — написала Медведева в своем Instagram.

«Надеюсь, болельщики с пониманием отнесутся к ситуации. Ни в коем случае не хочу никого подводить. Спасибо всем за поддержку! Мне придется пропустить следующий этап Кубка России в Москве. Но мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к другим соревнованиям. Сезон еще в самом разгаре. Все будет хорошо,» — добавила фигуристка.

Ранее Медведева, вернувшаяся к тренеру Этери Тутберидзе, пропустила этап Кубка страны в Сызрани.

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