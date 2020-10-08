«Уколы не помогают»: Евгения Медведева рассказала о своем состоянии

«Со мной все в порядке. Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием,» — написала Медведева в своем Instagram.

«Надеюсь, болельщики с пониманием отнесутся к ситуации. Ни в коем случае не хочу никого подводить. Спасибо всем за поддержку! Мне придется пропустить следующий этап Кубка России в Москве. Но мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к другим соревнованиям. Сезон еще в самом разгаре. Все будет хорошо,» — добавила фигуристка.