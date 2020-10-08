«Мне ее жалко»: Ягудин прокомментировал снятие Медведевой с этапа КР
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал снятие Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России по фигурному катанию.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал снятие Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России по фигурному катанию.
Второй этап Кубка России пройдет
«Мне жалко Женю. Я хочу, чтобы она была здорова», — приводит слова Ягудина «Спорт-Экспресс».
Медведевой
В сентябре Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, под руководством которой занималась до 2018 года.