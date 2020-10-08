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19:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Мне ее жалко»: Ягудин прокомментировал снятие Медведевой с этапа КР

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал снятие Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России по фигурному катанию.

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Источник: Спорт РИА Новости

Второй этап Кубка России пройдет 10—13 октября в столичном дворце спорта «Мегаспорт». В четверг генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что Медведева пропустит соревнования из-за травмы спины.

«Мне жалко Женю. Я хочу, чтобы она была здорова», — приводит слова Ягудина «Спорт-Экспресс».

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Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда

Медведевой из-за травмы придется лечь в больницу для дополнительного обследования. Ранее фигуристка пропустила этап Кубка России, который прошел в Сызрани.

В сентябре Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, под руководством которой занималась до 2018 года.

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