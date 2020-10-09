Завершившая карьеру фигуристка Радионова выступит на Кубке России с показательным номером
ТАСС, 9 октября. Завершившая карьеру фигуристка Елена Радионова выступит с показательным номером на втором этапе Кубка России. Об этом сообщает
ТАСС, 9 октября. Завершившая карьеру фигуристка Елена Радионова выступит с показательным номером на втором этапе Кубка России. Об этом сообщает
Радионова завершила карьеру в сентябре. Спортсменка выступит с показательным номером в первый день соревнований после короткой программы спортивных пар. Также ей будет вручен почетный знак ФФККР «За выдающиеся спортивные достижения».
Радионова является бронзовым призером чемпионата мира — 2015, двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2013, 2014), чемпионкой России (2015), также в ее активе две серебряные медали европейских первенств (2015, 2016), серебро (2015) и бронза (2016) финалов серии
Второй этап Кубка России пройдет в Москве на арене «Мегаспорт» с 10 по 13 октября.