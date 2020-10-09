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9 октября, источник: ТАСС

Завершившая карьеру фигуристка Радионова выступит на Кубке России с показательным номером

ТАСС, 9 октября. Завершившая карьеру фигуристка Елена Радионова выступит с показательным номером на втором этапе Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

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Радионова завершила карьеру в сентябре. Спортсменка выступит с показательным номером в первый день соревнований после короткой программы спортивных пар. Также ей будет вручен почетный знак ФФККР «За выдающиеся спортивные достижения».

Радионова является бронзовым призером чемпионата мира — 2015, двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2013, 2014), чемпионкой России (2015), также в ее активе две серебряные медали европейских первенств (2015, 2016), серебро (2015) и бронза (2016) финалов серии Гран-при.

Второй этап Кубка России пройдет в Москве на арене «Мегаспорт» с 10 по 13 октября.

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