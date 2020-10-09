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14:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова назвала проблему, с которой столкнулась в роли телеведущей

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, с какими трудностями столкнулась при работе в телепроекте «Ледниковый период».

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Олимпийская чемпионка является ведущей нового сезона шоу вместе с Алексеем Ягудиным.

«Зрителем ты просто смотришь на эту красивую картинку и любуешься. А внутри идет выступление, и потом ты должен что-то сказать, задать вопрос как журналист. В этом проблема: надо резко, быстро и четко сказать в нужный момент, вести диалог с участником», — подчеркнула Загитова в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

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Спортсменка добавила, что не готова выделить персональных любимчиков среди соревнующихся пар. «Ко всем участникам я отношусь очень тепло, сейчас уже со всеми познакомилась», — сказала Загитова.

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