Загитова назвала проблему, с которой столкнулась в роли телеведущей
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, с какими трудностями столкнулась при работе в телепроекте «Ледниковый период».
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, с какими трудностями столкнулась при работе в телепроекте «Ледниковый период».
Олимпийская чемпионка является ведущей нового сезона шоу вместе с Алексеем Ягудиным.
«Зрителем ты просто смотришь на эту красивую картинку и любуешься. А внутри идет выступление, и потом ты должен
Спортсменка добавила, что не готова выделить персональных любимчиков среди соревнующихся пар. «Ко всем участникам я отношусь очень тепло, сейчас уже со всеми познакомилась», — сказала Загитова.