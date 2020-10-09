Загитова назвала проблему, с которой столкнулась в роли телеведущей

«Зрителем ты просто смотришь на эту красивую картинку и любуешься. А внутри идет выступление, и потом ты должен что-то сказать, задать вопрос как журналист. В этом проблема: надо резко, быстро и четко сказать в нужный момент, вести диалог с участником», — подчеркнула Загитова в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.