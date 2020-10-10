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09:07 (мск), источник: ТАСС

Второй этап Кубка России по фигурному катанию стартует в Москве

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Второй этап Кубка России по фигурному катанию в субботу стартует на льду московской арены «Мегаспорт». Соревнования являются частью отбора спортсменов на чемпионат России в Челябинске.

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Источник: РИА "Новости"

Кубок России состоит из пяти этапов. Первый из них прошел в Сызрани, третий этап состоится в Сочи, четвертый — в Казани, финал турнира — в Москве. Соревнования в Москве пройдут в присутствии зрителей, однако, как ранее сообщил ТАСС генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией количество болельщиков будет ограничено, и попасть они смогут только на взрослые соревнования. Турнир юниоров, который пройдет в рамках Кубка России, состоится без зрителей.

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Женский турнир станет самым представительным — в нем примут участие одиннадцать фигуристок, в числе которых бронзовый призер чемпионата Европы в Граце Александра Трусова, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, а также Дарья Усачева, Анна Фролова, Станислава Константинова, Мария Талалайкина и другие. Еще одним украшением соревнований должна была стать серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева, однако в четверг ТАСС стало известно, что спортсменка была вынуждена пропустить этап в Москве из-за обострившейся старой травмы спины. Зато у зрителей будет возможность увидеть на льду «Мегаспорта» двукратную чемпионку мира среди юниоров Елену Радионову — в рамках соревнований пройдет чествование спортсменки, объявившей о завершении спортивной карьеры.

В соревнованиях мужчин выступят серебряный призер чемпионата Европы — 2019 Александр Самарин, победитель первого этапа Кубка Артем Ковалев, чемпион мира среди юниоров 2018 года Алексей Ерохов, а также Антон Шулепов, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Артем Лежеев и Евгений Семененко.
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На турнире танцоров впервые в сезоне можно будет увидеть чемпионов Европы Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, которые пропустили контрольные прокаты сборной из-за проблем партнера со спиной. Также в соревнованиях выступят Аннабель Морозова и Андрей Багин, а также еще три пары — Софья Карташова и Илья Карпов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Елизавета Пасечник и Егор Колосовский. В турнире спортивных пар выступят только два номера — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также Ясмина Кадырова и Иван Бальченко. Заявленные ранее на турнир бронзовые призеры финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов пропустят этап Кубка из-за коронавируса у партнера.

Первыми на лед «Мегаспорта» с ритм-танцами выйдут дуэты, затем определятся победители в короткой программе у мужчин, в 15:50 начнутся соревнования женщин, завершат программу взрослых соревнований короткими программами спортивные пары. Произвольные программы фигуристы представят в воскресенье.

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