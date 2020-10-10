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13:17 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский фигурист Александр Лебедев выступит на московском этапе Гран-при ISU

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фигурист Александр Лебедев пополнил список участников турнира серии Гран-при ISU в Москве, который намечен на 20—22 ноября 2020 года. Такая информация содержится на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает БЕЛТА.

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Помимо Александра Лебедева за победу в стартах мужчин на турнире поспорят представитель Азербайджана Владимир Литвинцев, грузины Мориси Квителашвили и Ираклий Майсурадзе, россияне Дмитрий Алиев, Артур Данелян, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Роман Савосин.

Одной из участниц стартов в столице России станет и белорусская фигуристка Виктория Сафонова, которой предстоит соперничать с армянкой Анастасией Галустян, азербайджанкой Екатериной Рябовой, грузинкой Алиной Урушадзе и россиянками, среди которых титулованные Евгения Медведева, Александра Трусова, Алина Косторная и Елизавета Тухтамышева.

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