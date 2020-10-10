Белорусский фигурист Александр Лебедев выступит на московском этапе Гран-при ISU

Помимо Александра Лебедева за победу в стартах мужчин на турнире поспорят представитель Азербайджана Владимир Литвинцев, грузины Мориси Квителашвили и Ираклий Майсурадзе, россияне Дмитрий Алиев, Артур Данелян, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Роман Савосин.

Одной из участниц стартов в столице России станет и белорусская фигуристка Виктория Сафонова, которой предстоит соперничать с армянкой Анастасией Галустян, азербайджанкой Екатериной Рябовой, грузинкой Алиной Урушадзе и россиянками, среди которых титулованные Евгения Медведева, Александра Трусова, Алина Косторная и Елизавета Тухтамышева.