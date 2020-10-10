Авербух ответил критикам Загитовой

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«Я не понимаю этого самоутверждения людей в своем негативном отношении к Алине. Особенно если это какой-нибудь здоровый мужик пишет. Алина идет дальше, развивается в новой сфере. Пожалуйста, уважайте человека созидающего и трудящегося», — заявил Авербух. Он посчитал, что зрители должны поддержать ее начинание в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8a2658dc270a99e9d8bd" data-vnd="8a2658dc270a99e9d8bd" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8a2658dc270a99e9d8bd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Загитова является соведущей Алексея Ягудина в новом сезоне «Ледникового периода». Из-за этого она снялась с контрольных прокатов сборной России, заявив, что хочет сосредоточиться на работе на телевидении.

В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры. Спортсменка также отсутствует в списках на участие в Кубке России, а значит, не может претендовать на участие в чемпионате страны.