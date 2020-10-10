Текущие события
Футбол. Лига наций
16:00
Люксембург
Кипр
Футбол. Лига наций
16:00
Черногория
Азербайджан
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
ЦСКА
23
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
Северсталь
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:30
Авангард
Сибирь
Футбол. Лига наций
19:00
Лихтенштейн
Гибралтар
Футбол. Лига наций
19:00
Фарерские острова
Латвия
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Украина
Германия
Футбол. Лига наций
21:45
Андорра
Мальта
Все события
Фоторепортажи
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
16Россия проиграла Швеции
15:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Авербух ответил критикам Загитовой

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух в эфире «Одноклассников» ответил критикам российской фигуристки Алины Загитовой.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

«Я не понимаю этого самоутверждения людей в своем негативном отношении к Алине. Особенно если это какой-нибудь здоровый мужик пишет. Алина идет дальше, развивается в новой сфере. Пожалуйста, уважайте человека созидающего и трудящегося», — заявил Авербух. Он посчитал, что зрители должны поддержать ее начинание в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

Во время загрузки произошла ошибка.

Загитова является соведущей Алексея Ягудина в новом сезоне «Ледникового периода». Из-за этого она снялась с контрольных прокатов сборной России, заявив, что хочет сосредоточиться на работе на телевидении.

В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры. Спортсменка также отсутствует в списках на участие в Кубке России, а значит, не может претендовать на участие в чемпионате страны.

Загитова — чемпионка Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Бразилия стартовала в отборе ЧМ-2022 с разгромной победы
«Реал» предложит двум игрокам новые контракты
Футболистам «Ювентуса» запретили играть жестко против Роналду
Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе КР
Россия отыграется на Турции: Топ-5 ставок выходных
Сборная России готовится к матчу с турками без трех игроков
Стало известно о дате похорон экс-игрока «Спартака» Кулькова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь