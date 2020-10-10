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16:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фигурист Семененко лидирует на этапе КР после короткой программы

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Евгений Семененко показал лучший результат в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Семененко в субботу получил за свое выступление 85,83 балла. Вторым идет Артем Ковалев (83,85), третьим — Артем Лежеев (83,32).

Серебряный призер чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин показал четвертый результат в короткой программе (82,77), бронзовый призер чемпионата мира серди юниоров Петр Гуменник — пятый (79,51).

Во время загрузки произошла ошибка.

Произвольную программу фигуристы представят в воскресенье.

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