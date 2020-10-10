Фигурист Семененко лидирует на этапе КР после короткой программы
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Евгений Семененко показал лучший результат в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Евгений Семененко показал лучший результат в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве.
Семененко в субботу получил за свое выступление 85,83 балла. Вторым идет Артем Ковалев (83,85), третьим — Артем Лежеев (83,32).
Серебряный призер чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин показал четвертый результат в короткой программе (82,77), бронзовый призер чемпионата мира серди юниоров Петр Гуменник — пятый (79,51).
Произвольную программу фигуристы представят в воскресенье.