Фигуристка Валиева лидирует по итогам короткой программы на этапе Кубка России в Москве

Валиева получила за прокат 85,10 балла. Второй стала Дарья Усачева (80,39), третье место по итогам короткой программы занимает бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова (75,77).
14-летняя Валиева является чемпионкой мира среди юниоров (2020) и победительницей финала юниорской серии Гран-при сезона-2019/20.
Лучший результат в соревновании спортивных пар показали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, на их счету 71,97 балла. Всего в турнире принимают участие две пары, вторыми стали Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (64,96). Заявленные ранее на турнир бронзовые призеры финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов пропускают этап из-за коронавируса у партнера.
Произвольную программу девушки и пары представят в воскресенье.