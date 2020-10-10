Фигуристка Валиева лидирует по итогам короткой программы на этапе Кубка России в Москве

Лучший результат в соревновании спортивных пар показали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, на их счету 71,97 балла. Всего в турнире принимают участие две пары, вторыми стали Ясмина Кадырова и Иван Бальченко (64,96). Заявленные ранее на турнир бронзовые призеры финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов пропускают этап из-за коронавируса у партнера.