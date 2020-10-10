Позорное судейство на Кубке России по фигурному катанию: зачем этот балаган?

Источник: Sport24

Мне кажется, за один сегодняшний день количество хейтеров «Хрустального» прилично прибавится.

Прибавится абсолютно справедливо.

Валиева без трикселя проигрывает всего 0,35 балла мировому рекорду Косторной (с идеальным 3А) и получает 37 баллов за компоненты. Даша Усачева получает на 13 баллов больше Стаси Константиновой при аналогичном контенте, пусть и чуть лучше исполненном. Трусова впервые делает триксель, хоть и со степ-аутом, но все равно уступает обеим девочкам Тутберидзе и 7 (прописью: семь) баллов в виртуальном сражении с Щербаковой образца Сызрани с недокрутами Шредингера.

Что. За. Подставьте сюда любое слово.

Я не понимаю, зачем было устраивать этот балаган с оценками (даже с учетом бонусов), тем более на этапе Кубка России — пусть и лучшем турнире вселенной, но только в этом году. Утереть нос Плющенко, который воспринимается выскочкой? Это далеко не главный старт. Показать Трусовой, что она потеряла несколько «халявных» баллов? Сашу это скорее только раззадорит. Впечатлить зрителей? Свист и крики «позор» с трибун круче любой другой реакции.

Риторический вопрос, но все же: а для кого вообще все это было?

Анализировать сегодняшнюю короткую бессмысленно. Бездоказательно обвинять кого-то я не буду. Люди «просто работают». Вопрос, только ли с фигуристами. Он тоже риторический, к слову, и ни к кому конкретно не относится.

И да, мне больше всего жаль даже не Трусову, и не Стасю Константинову, которая первый раз за вечность откатала чисто и которую обокрали не менее нагло. Мне больше всего жаль, как ни странно, Дашу, Камилу и других девочек из «Хрустального». Они-то точно ни в чем не виноваты, не они ставят оценки, но наверняка часть хейта непроизвольно перейдет и на них.