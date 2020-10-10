Позорное судейство на Кубке России по фигурному катанию: зачем этот балаган?
Александр Петров в бешенстве.
Александр Петров в бешенстве.
Мне кажется, за один сегодняшний день количество хейтеров «Хрустального» прилично прибавится.
Прибавится абсолютно справедливо.
Валиева без трикселя проигрывает всего 0,35 балла мировому рекорду Косторной (с идеальным 3А) и получает 37 баллов за компоненты. Даша Усачева получает на 13 баллов больше Стаси Константиновой при аналогичном контенте, пусть и чуть лучше исполненном. Трусова впервые делает триксель, хоть и со
Что. За. Подставьте сюда любое слово.
Я не понимаю, зачем было устраивать этот балаган с оценками (даже с учетом бонусов), тем более на этапе Кубка России — пусть и лучшем турнире вселенной, но только в этом году. Утереть нос Плющенко, который воспринимается выскочкой? Это далеко не главный старт. Показать Трусовой, что она потеряла несколько «халявных» баллов? Сашу это скорее только раззадорит. Впечатлить зрителей? Свист и крики «позор» с трибун круче любой другой реакции.
Риторический вопрос, но все же: а для кого вообще все это было?
Анализировать сегодняшнюю короткую бессмысленно. Бездоказательно обвинять
И да, мне больше всего жаль даже не Трусову, и не Стасю Константинову, которая первый раз за вечность откатала чисто и которую обокрали не менее нагло. Мне больше всего жаль, как ни странно, Дашу, Камилу и других девочек из «Хрустального».
Зачем создавать такое давление на пустом месте? Вы поняли? Я — нет. Но отмываться от этого позора федерации придется очень долго.