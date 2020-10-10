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21:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трусова: На этапе КР в Москве была задача сделать тройной аксель

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Александра Трусова, комментируя свое выступление в короткой программе на втором этапе Кубка России в Москве, заявила, что ее главной задачей на этих соревнованиях было исполнение тройного акселя.

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Источник: Спорт РИА Новости

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова сделала тройной аксель в чистом виде на разминке, но в короткой программе совершила степ-аут. После короткой программы 16-летняя фигуристка занимает третье место, уступая Камиле Валиевой и Дарье Усачевой.

«На этом старте у меня была задача сделать тройной аксель, очень хотела откатать программу с этим прыжком. О деталях рассказывать не буду, много тренировались, работали над всем — скольжением, вращениями, хореографией, программой в целом, всеми прыжками, которые прыгаю», — сказала Трусова, слова которой приводит сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

«Я очень ждала этого старта, хотелось побыстрее начать соревноваться. Контрольные прокаты — это одно, а на соревнованиях другие эмоции. Тут и публика, и оценки. Но, если честно, на контрольных прокатах я волновалась больше, чем сейчас, — рассказала Трусова. — О произвольной программе пока не буду ничего говорить. Задача — откататься чисто, а по прыжкам увидите».

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