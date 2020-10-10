Трусова: На этапе КР в Москве была задача сделать тройной аксель

Источник: Спорт РИА Новости

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова сделала тройной аксель в чистом виде на разминке, но в короткой программе совершила степ-аут. После короткой программы 16-летняя фигуристка занимает третье место, уступая Камиле Валиевой и Дарье Усачевой.

«На этом старте у меня была задача сделать тройной аксель, очень хотела откатать программу с этим прыжком. О деталях рассказывать не буду, много тренировались, работали над всем — скольжением, вращениями, хореографией, программой в целом, всеми прыжками, которые прыгаю», — сказала Трусова, слова которой приводит сайт Федерации фигурного катания на коньках России.