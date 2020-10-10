Валиева: Старалась не думать, что этап КР — мой первый взрослый турнир

Второй этап национального Кубка стартовал в субботу в московском дворце спорта «Мегаспорт». Чемпионка мира среди юниоров 2020 года Валиева занимает первое место после короткой программы, за которую она получила 85,10 балла.
«Выступление на этом этапе Кубка России — для меня это, можно сказать, дебют на взрослых соревнованиях. Но мне помогло то, что я уже выступала здесь на открытых контрольных прокатах, на этом льду. Так что собралась. Если честно, старалась не думать, что это мой первый взрослый турнир. Сосредоточилась на своем прокате», — заявила Валиева, слова которой приводит сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
«К этому старту я была готова, каждый день мы оттачивали программу, прыжки, катали ее целиком. Так что прокатом я довольна. Но, как я всегда говорю, есть к чему стремиться, над чем работать», — сказала 14-летняя фигуристка.