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22:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Валиева: Старалась не думать, что этап КР — мой первый взрослый турнир

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева, лидирующая после короткой программы на втором этапе Кубка России в Москве, заявила, что старалась не думать о том, что эти соревнования стали для нее дебютными на взрослом уровне.

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Источник: Спорт РИА Новости

Второй этап национального Кубка стартовал в субботу в московском дворце спорта «Мегаспорт». Чемпионка мира среди юниоров 2020 года Валиева занимает первое место после короткой программы, за которую она получила 85,10 балла.

«Выступление на этом этапе Кубка России — для меня это, можно сказать, дебют на взрослых соревнованиях. Но мне помогло то, что я уже выступала здесь на открытых контрольных прокатах, на этом льду. Так что собралась. Если честно, старалась не думать, что это мой первый взрослый турнир. Сосредоточилась на своем прокате», — заявила Валиева, слова которой приводит сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

«К этому старту я была готова, каждый день мы оттачивали программу, прыжки, катали ее целиком. Так что прокатом я довольна. Но, как я всегда говорю, есть к чему стремиться, над чем работать», — сказала 14-летняя фигуристка.

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