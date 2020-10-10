Валиева: Старалась не думать, что этап КР — мой первый взрослый турнир

«Выступление на этом этапе Кубка России — для меня это, можно сказать, дебют на взрослых соревнованиях. Но мне помогло то, что я уже выступала здесь на открытых контрольных прокатах, на этом льду. Так что собралась. Если честно, старалась не думать, что это мой первый взрослый турнир. Сосредоточилась на своем прокате», — заявила Валиева, слова которой приводит сайт Федерации фигурного катания на коньках России.