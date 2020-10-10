Алина Загитова выступит на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве
ТАСС, 10 октября. Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Об этом сообщает
ТАСС, 10 октября. Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Об этом сообщает
Фестиваль пройдет
В ходе
Ведущими мероприятия станут Дмитрий Губерниев и «Бригада У».
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании на один сезон. С тех пор фигуристка не принимала участия в соревнованиях и на данный момент является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Помимо победы на Олимпийских играх в ее активе золотые медали чемпионатов мира и Европы.