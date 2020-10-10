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22:27 (мск), источник: ТАСС

Алина Загитова выступит на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» в Москве

ТАСС, 10 октября. Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в фестивале «Влюбленные в фигурное катание». Об этом сообщает пресс-служба дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москомспорта.

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Источник: Reuters

Фестиваль пройдет 6—7 ноября на «ЦСКА-Арене». В его рамках состоится первый этап Кубка города Москвы и соревнования среди взрослых любителей «MozerTeam».

В ходе гала-вечера выступят Загитова, серебряный призер чемпионата Европы Артур Даниелян, двукратный чемпион мира испанец Хавьер Фернандес. В танцах на льду зрители смогут увидеть такие дуэты, как Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Геррейро, а также олимпийских чемпионов в парном катании Татьяну Волосожар и Максима Транькова.

Ведущими мероприятия станут Дмитрий Губерниев и «Бригада У».

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании на один сезон. С тех пор фигуристка не принимала участия в соревнованиях и на данный момент является ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Помимо победы на Олимпийских играх в ее активе золотые медали чемпионатов мира и Европы.

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