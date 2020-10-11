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11:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова оценила выступление Бузовой на «Ледниковом периоде»

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление телеведущей и певицы Ольги Бузовой на шоу «Ледниковый период».

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Источник: Instagram

После номера Бузовой, которая выступает в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым, в эфире Первого канала Тарасова отметила, что ей хотелось бы видеть больше именно работу в паре.

«Где он был так долго? Когда говоришь про дуэтный танец, то хочется все-таки видеть дуэт. Такая пауза. Чем больше артист, тем больше пауза, конечно, я понимаю. Но это очень большая пауза. Очень большая! Я уж думала про всякое… Слава богу, не прошло и получаса, как он появился. Я думаю, это отрицательный момент. Все остальное было сделано как-то на бегу, на ходу… Мне сегодня не было за вас страшно. Но у вас еще все впереди, дорогие товарищи», — поделилась мнением Тарасова.

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Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев принимают участие в юбилейном сезоне шоу «Ледниковый период». Ведущими являются Алексей Ягудин и Алина Загитова.

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