Тарасова оценила выступление Бузовой на «Ледниковом периоде»
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление телеведущей и певицы Ольги Бузовой на шоу «Ледниковый период».
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление телеведущей и певицы Ольги Бузовой на шоу «Ледниковый период».
После номера Бузовой, которая выступает в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым, в эфире Первого канала Тарасова отметила, что ей хотелось бы видеть больше именно работу в паре.
«Где он был так долго? Когда говоришь про дуэтный танец, то хочется
Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев принимают участие в юбилейном сезоне шоу «Ледниковый период». Ведущими являются Алексей Ягудин и Алина Загитова.