Тарасова оценила выступление Бузовой на «Ледниковом периоде»

«Где он был так долго? Когда говоришь про дуэтный танец, то хочется все-таки видеть дуэт. Такая пауза. Чем больше артист, тем больше пауза, конечно, я понимаю. Но это очень большая пауза. Очень большая! Я уж думала про всякое… Слава богу, не прошло и получаса, как он появился. Я думаю, это отрицательный момент. Все остальное было сделано как-то на бегу, на ходу… Мне сегодня не было за вас страшно. Но у вас еще все впереди, дорогие товарищи», — поделилась мнением Тарасова.