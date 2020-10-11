Трусова исполнила каскад с четверным тулупом на тренировке: видео
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Александра Трусова исполнила каскад из четверного и тройного тулупа на тренировке.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Александра Трусова исполнила каскад из четверного и тройного тулупа на тренировке.
Также спортсменка продемонстрировала исполнение четверного лутца.
На втором этапе Кубка России после короткой программы Трусова занимает третье место, имея 75,77 балла в активе.