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14:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трусова исполнила каскад с четверным тулупом на тренировке: видео

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Александра Трусова исполнила каскад из четверного и тройного тулупа на тренировке.

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Также спортсменка продемонстрировала исполнение четверного лутца.

Во время загрузки произошла ошибка.

На втором этапе Кубка России после короткой программы Трусова занимает третье место, имея 75,77 балла в активе.

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