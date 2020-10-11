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16:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Рудковская раскритиковала оценки Трусовой на Кубке России

Продюсер Яна Рудковская подвергла критике оценки Александры Трусовой за короткую программу на этапе Кубка России в Москве. Об этом она написала в своем Instagram.

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Источник: Reuters

Супруга тренера спортсменки Евгения Плющенко призвала арбитров ставить адекватные баллы. Она также выразила надежду на то, что Трусова получит справедливые оценки по итогам произвольной программы.

10 октября состоялись прокаты в рамках короткой программы Кубка России. Трусова заняла третью строчку, уступив двум ученицам Тутберидзе — Дарье Усачевой и Камиле Валиевой. 11 октября пройдет показ произвольной программы.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко 6 мая. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными условиями. Тогда же к Плющенко ушел тренер Сергей Розанов, работавший в группе Тутберидзе с 2017 по 2020 год.

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