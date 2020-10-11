Рудковская раскритиковала оценки Трусовой на Кубке России

Супруга тренера спортсменки Евгения Плющенко призвала арбитров ставить адекватные баллы. Она также выразила надежду на то, что Трусова получит справедливые оценки по итогам произвольной программы.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко 6 мая. По мнению некоторых специалистов, двукратный олимпийский чемпион переманил спортсменку более выгодными условиями. Тогда же к Плющенко ушел тренер Сергей Розанов, работавший в группе Тутберидзе с 2017 по 2020 год.