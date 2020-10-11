Фигуристка Трусова выиграла этап Кубка России в Москве

По сумме короткой и произвольной программ Трусова набрала 240,59 балла (75,77+164,82). Трусова в мае перешла из группы Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Она является бронзовым призером прошлогоднего чемпионата Европы.

В соревновании пар победу одержали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набрав в сумме 208,39 балла (71,97+136,42). Вторыми стали Ясмина Кадырова и Иван Бальченко — 186,39 балла (64,69+121,70). Всего в турнире принимали участие две пары.