Фигуристка Трусова выиграла этап Кубка России в Москве
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Фигуристка Александра Трусова одержала победу в женском одиночном катании на втором этапе Кубка России. Соревнования проходят на арене «Мегаспорт» в Москве.
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Фигуристка Александра Трусова одержала победу в женском одиночном катании на втором этапе Кубка России. Соревнования проходят на арене «Мегаспорт» в Москве.
По сумме короткой и произвольной программ Трусова набрала 240,59 балла (75,77+164,82). Трусова в мае перешла из группы Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Она является бронзовым призером прошлогоднего чемпионата Европы.
Второе и третье места заняли представительницы группы Тутберидзе — 14-летняя Камила Валиева (233,70; 85,10+148,60) и 14-летняя Дарья Усачева (233,20; 80,39+152,81) соответственно.
В соревновании пар победу одержали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набрав в сумме 208,39 балла (71,97+136,42). Вторыми стали Ясмина Кадырова и Иван Бальченко — 186,39 балла (64,69+121,70). Всего в турнире принимали участие две пары.
Этап Кубка России в Москве завершится 13 октября.