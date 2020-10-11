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19:32 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Трусова выиграла этап Кубка России в Москве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Фигуристка Александра Трусова одержала победу в женском одиночном катании на втором этапе Кубка России. Соревнования проходят на арене «Мегаспорт» в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

По сумме короткой и произвольной программ Трусова набрала 240,59 балла (75,77+164,82). Трусова в мае перешла из группы Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Она является бронзовым призером прошлогоднего чемпионата Европы.

Второе и третье места заняли представительницы группы Тутберидзе — 14-летняя Камила Валиева (233,70; 85,10+148,60) и 14-летняя Дарья Усачева (233,20; 80,39+152,81) соответственно.

В соревновании пар победу одержали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набрав в сумме 208,39 балла (71,97+136,42). Вторыми стали Ясмина Кадырова и Иван Бальченко — 186,39 балла (64,69+121,70). Всего в турнире принимали участие две пары.

Этап Кубка России в Москве завершится 13 октября.

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