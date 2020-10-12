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10:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Канадский комментатор восхитился мастерством российских фигуристок

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Канадский комментатор и специалист в области фигурного катания Тед Бартон подвел итоги женского одиночного катания после второго этапа Кубка России.

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Источник: Спорт РИА Новости

По мнению Бартона, в России ожидается очень интересное первенство страны с большим количеством сильных фигуристок.

«Насколько захватывающим будет чемпионат России? Саша (Трусова) прогрессирует, и сегодня она сделала достаточно. Камила (Валиева) удивительна, но сделала пару ошибок. Дарья (Усачева) очень хорошо катается, но ей не хватает квадов или тройного акселя. И нельзя забывать про Анну (Щербакову) и Алену (Косторную)», — написал специалист в Twitter.

Трусова победила на втором этапе Кубка России, который завершился в воскресенье в московском дворце спорта «Мегаспорт». В межсезонье спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко вместе с тренером Сергеем Розановым.

В сумме Трусова набрала 240,59 балла, оставив Камилу Валиеву (233,70) с серебром. Дарья Усачева заняла третье место. (233,20).

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