Канадский комментатор восхитился мастерством российских фигуристок

«Насколько захватывающим будет чемпионат России? Саша (Трусова) прогрессирует, и сегодня она сделала достаточно. Камила (Валиева) удивительна, но сделала пару ошибок. Дарья (Усачева) очень хорошо катается, но ей не хватает квадов или тройного акселя. И нельзя забывать про Анну (Щербакову) и Алену (Косторную)», — написал специалист в Twitter.