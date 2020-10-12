Медведева, Загитова и Туктамышева прошли допинг-контроль РУСАДА

Источник: РИА "Новости"

РУСАДА возобновило тестирование 16 июня после перерыва в 2,5 месяца, вызванного пандемией коронавируса. С января по март Российское антидопинговое агентство проверило на допинг 14 отечественных фигуристов, с середины июня до конца июля — двоих.

В августе-сентябре, кроме Медведевой, Загитовой и Туктамышевой, были также протестированы чемпион Европы в мужском одиночном катании Дмитрий Алиев, бронзовый призер прошедшего ЧЕ-2020 Иван Букин, выступающий в танцах на льду в паре с Александрой Степановой, серебряный призер ЧЕ-2020 Артур Даниелян, обладатель серебра командного турнира ОИ-2018 Михаил Коляда, серебряный призер ЧЕ-2019 Александр Самарин, бронзовый призер юношеских Олимпийских игр — 2020 Даниил Самсонов, а также серебряный призер чемпионата Европы 2020 года Анна Щербакова.

Для Алиева, Букина, Самарина, Щербаковой и Туктамышевой это было второе тестирование РУСАДА в 2020 году. Всего с января по сентябрь Российское антидопинговое агентство проверило на допинг 21 отечественного фигуриста.

В 2019 году самыми тестируемыми РУСАДА фигуристами были действующая чемпионка Европы Алена Косторная и Букин, которые были проверены по четыре раза.