Загитова, Медведева и Шарапова номинированы на звание самой популярной спортсменки России по версии «Матч ТВ»

Источник: Sport24

В этом году победители будут определяться в 11 номинациях. Победитель в каждой номинации будет определяться по итогам открытого голосования, а также на основании оценок экспертного жюри.

В открытом голосовании может принять участие любой желающий. Свой голос можно отдать на сайте premia.matchtv.ru, а также в официальных аккаунтах телеканала в соцсетях ВК, ОК и Telegram.

В состав жюри вошли Вячеслав Фетисов, Константин Цзю, Андрей Кириленко, Сергей Шнуров, Сергей Карякин, Илья Авербух, Николай Валуев, Александр Поветкин, Тимофей Мозгов, Татьяна Кошелева, Александр Легков, Никита Крюков, Алена Заварзина, Василий Вакуленко (Баста) и другие известные российские спортсмены и представители шоу-бизнеса.

Голосование начнется 14 октября, а завершится 3 ноября в 23:59 мск, в этот же момент завершится и работа жюри. Торжественная церемония объявления победителей пройдет 4 ноября в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Начало трансляции — в 18:00 мск.

На звание самого популярного спортсмена были номинированы Артем Дзюба (футбол), Евгений Малкин (хоккей), Хабиб Нурмагомедов (единоборства), Александр Овечкин (хоккей) и Федор Смолов (футбол).

Кандидаты на звание самой популярной спортсменки: Юлия Ефимова (плавание), Алина Загитова (фигурное катание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Евгения Медведева (фигурное катание) и Мария Шарапова (теннис).