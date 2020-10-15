У Медведевой защемление нерва в позвоночнике, операции пока удается избежать

«У Медведевой проблема с позвоночником, у нее защемление нерва, пока удалось обойтись без хирургического вмешательства. Врачи делают все возможное по полному восстановлению функций спины, — сказал один из собеседников агентства. — Она занимается ЛФК, плавает в бассейне, ей делают физиотерапию, закачивают спину. Врачи надеются, что все эти меры приведут к полному выздоровлению, если нет, будут приняты более серьезные меры нехирургического характера».