Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Трактор
Футбол. Лига наций
14.10
Беларусь
Казахстан
20
Футбол. Лига наций
14.10
Молдавия
Словения
04
Футбол. Лига наций
14.10
Греция
Косово
00
Футбол. Лига наций
14.10
Македония
Грузия
11
Все события
Фоторепортажи
16Россия проиграла Швеции
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
14:17 (мск), источник: ТАСС

У Медведевой защемление нерва в позвоночнике, операции пока удается избежать

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Чемпионке мира и Европы по фигурному катанию россиянке Евгении Медведевой диагностировали защемление нерва между двух позвонков в спине, на текущий момент удается обойтись без хирургического вмешательства. Об этом ТАСС сообщили два источника, не связанных друг с другом.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

«У Медведевой проблема с позвоночником, у нее защемление нерва, пока удалось обойтись без хирургического вмешательства. Врачи делают все возможное по полному восстановлению функций спины, — сказал один из собеседников агентства. — Она занимается ЛФК, плавает в бассейне, ей делают физиотерапию, закачивают спину. Врачи надеются, что все эти меры приведут к полному выздоровлению, если нет, будут приняты более серьезные меры нехирургического характера».

Медведева пропустила первый и второй этапы Кубка России по состоянию здоровья.

Медведева в сентябре вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 по 2018 год. Последние два года фигуристка работала с канадским специалистом Брайаном Орсером в Торонто, куда переехала тренироваться после Олимпиады-2018.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Сборная тайма. Команда Черчесова — без побед и цельной игры
Голы-красавцы Влашича и Кварацхелии не помогли. Обзор Лиги Наций
Макгрегор подтвердил проведение боя с Порье 23 января
«Недобрали очки». Черчесов - о венграх и промежуточных итогах
Судья скандального матча «Спартака» назначен на игру РПЛ
Тайсона заподозрили в том, что он был пьян во время интервью
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь