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20:47 (мск), источник: Sport24

Трусова показала, как исполнила четверной риттбергер на тренировке

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова исполнила на тренировке четверной риттбергер. Видео прыжка она разместила в инстаграме.

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Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом, она успешно исполняла их на соревнованиях ISU. Четверной риттбергер ранее на официальных турнирах ISU женщинами не исполнялся.

Четверной риттбергер дает фигуристу 10,5 баллов в базе, и это меньше, чем лутц и флип, но больше, чем сальхов и тулуп.

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