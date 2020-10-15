Трусова показала, как исполнила четверной риттбергер на тренировке

Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом, она успешно исполняла их на соревнованиях ISU. Четверной риттбергер ранее на официальных турнирах ISU женщинами не исполнялся.

Четверной риттбергер дает фигуристу 10,5 баллов в базе, и это меньше, чем лутц и флип, но больше, чем сальхов и тулуп.