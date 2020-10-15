Трусова показала, как исполнила четверной риттбергер на тренировке
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова исполнила на тренировке четверной риттбергер. Видео прыжка она разместила в инстаграме.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова исполнила на тренировке четверной риттбергер. Видео прыжка она разместила в инстаграме.
Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом, она успешно исполняла их на соревнованиях ISU. Четверной риттбергер ранее на официальных турнирах ISU женщинами не исполнялся.
Четверной риттбергер дает фигуристу 10,5 баллов в базе, и это меньше, чем лутц и флип, но больше, чем сальхов и тулуп.