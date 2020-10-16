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12:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Плющенко: Загитова собиралась уходить ко мне год назад

МОСКВА, 16 октября — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил в интервью РИА Новости, что олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова планировала переход к нему из группы Этери Тутберидзе год назад.

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Ранее команда Тутберидзе обнародовала переписку между Загитовой и женой Плющенко продюсером Яной Рудковской, обвинив таким образом Плющенко в переманивании фигуристов.

«Что касается Алины, то Яна действительно общается с ней давно и они переписываются. Алина действительно собиралась уходить ко мне год назад, и ее никто не переманивал. Это действительно так», — сказал Плющенко.

Специалист не стал конкретизировать детали общения с Загитовой. «Я вам говорю как есть, а как это происходило, вам зачем знать?» — добавил он.

«Яна ей писала в этот раз, потому что у нас есть шоу. Там не было написано “иди тренироваться у нас”. Мы владельцы наших шоу, пока она (Загитова) не в спорте, решили сделать предложение», — пояснил Плющенко.

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