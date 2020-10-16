Чемпионы Европы Бойкова и Козловский пропустят третий этап Кубка России

Чемпионы Европы Бойкова и Козловский пропустят третий этап Кубка России

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не смогут принять участия в третьем этапе Кубка России, который пройдет в Сочи.