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13:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чемпионы Европы Бойкова и Козловский пропустят третий этап Кубка России

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не смогут принять участия в третьем этапе Кубка России, который пройдет в Сочи.

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Источник: Спорт-Экспресс

Накануне соревнований спортсмены прошли тестирование на коронавирус, и у партнера оказался положительный результат.

В минувшем сезоне пара стала чемпионами России и Европы.

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