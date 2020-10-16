«Я предложил Тутберидзе мир, но ее больше устраивает война». Плющенко — о судействе и противостоянии штабов

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Эта неделя пока идет под знаком Александры Трусовой и школы Евгения Плющенко. Сначала фигуристка выиграла этап Кубка России в Москве, принеся «Ангелам» первую большую победу в женском одиночном катании. Вчера выложила удачную попытку четверного риттбергера — теперь из квадов непокоренным, по сути, остался только аксель, который не умеет делать ни один мужчина или женщина в мире.

Трусова и Косторная будут жить в шале

Корреспонденту «СЭ» в среду удалось побывать на тренировке 16-летней фигуристки, которые проходят в районе метро «Мичуринский проспект». За час, который я стоял у бортика, Саша сделала несколько тройных акселей, четверных лутцев и тулупных каскадов 4+3. Трусова вообще такая фигуристка, которая мало говорит, но старается много делать. Молча и концентрируясь на себе. В чем-то ее подход почему-то напомнил другого успешного представителя зимнего вида спорта России — лыжника Александра Большунова. Простой русский характер, мало интервью и постоянная пахота.

Наставления Трусовой давал лично Плющенко — другая часть группы вместе с Дмитрием Михайловым и Сергеем Алексеевым отрабатывала вращения и хореографию на второй половине катка. И для него лично победа Трусовой, а теперь и риттбергер — тоже тренерский успех. Впрочем, команде Этери Тутберидзе наверняка будет чем ответить на следующих этапах Кубка. И это прекрасно — конкуренция двух штабов двигает спорт вперед.

После тренировки двукратный олимпийский чемпион рассказал о планах своей академии, претензиях к судейству, предложении мира штабу Тутберидзе и том, что произошло между Трусовой и Сергеем Розановым и Еленой Ильиных.

— Евгений, мы сейчас находимся на площадке «Ангелов Плющенко», вы недавно объявили о скором открытии нового катка. Как там продвигается работа?

— Дело продвигается великолепно, стройка заканчивается. Мы планируем тестовое открытие на мой день рождения 3 ноября. Это будет именно личный каток, сейчас я площадку арендую. Наконец у нас появится своя база, я вам еще покажу, где будут жить и тренироваться Саша Трусова, Алена Косторная, другие наши сборники. Для тех моих спортсменов, кто показывает суперрезультаты, будет бесплатное обучение и проживание. А жить они будут в отдельных коттеджах-шале, их сейчас строим. Чтобы никуда уже не ездить и погрузиться в рабочий процесс. Потому что кататься будем много, по три — четыре тренировки в день. Там будут залы, хореографические, творческие, спа-центр. В общем, мы вместе с моей супругой открываем полноценную спортивную базу в Подмосковье. В феврале в Москве появится второй каток, наш с женой. Мы решили инвестировать в спорт, в фигурное катание. Там тоже будет большая площадка, залы, ресторан. Желающих заниматься очень много. Здесь, на Лобачевского, мы уже не помещаемся.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CGSg2JUK_hy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CGSg2JUK_hy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CGSg2JUK_hy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-13T15:49:45+00:00">13 Окт 2020 в 8:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пришло время справедливости. Школы надо судить одинаково

— На выходных прошел этап Кубка России, который все-таки выиграла Александра Трусова. Вы довольны тем, как он прошел?

— Самой атмосферой — да, наконец-то была спортивная борьба. Я хочу поздравить девочек, и Камилу, и Дарью со вторым и третьим местом. Они сильные фигуристки, у них большое будущее. И команда у них хорошая. Но я недоволен оценками в короткой программе всех трех девочек. Прочитал много комментариев — почему? Вот отвечаю.

В 14 лет нельзя ставить «десятки» за компоненты. Это юниорское катание, и как бы красиво они ни катались, какие бы ни были прекрасные линии и вращения, это не «десять». По прошлой системе это 6,0. Это априори неправильно. Куда им расти дальше? Со мной уже согласились некоторые судьи, тренеры, в руководстве федерации — что это было несколько неправильно. Я говорю вам честно. Пусть эта правда будет жесткая. 10 баллов Валиевой — это невозможно.

— А как вы это объясняете?

— Судейская ошибка. Я не буду вдаваться в подробности, мы общались на эту тему и разобрались. Но хочу сказать одно — есть спортсмены, за которых я буду топить. И ни одному судье я не позволю делать неправильные вещи в отношении моих спортсменов. Я люблю справедливость. Саша не выиграла короткую программу, это правда. Но она заняла не третье, а второе место, и проиграла не 10 баллов, а 5−6. Я согласен с таким раскладом, Валиева была выше. Но почему нужно завышение оценок одним и убавление баллов моим фигуристам?

Понимаю, судьи хотели создать подушку безопасности на произвольную программу. Я знаю этих судей, даже знаю, где они бывают и кого они подкатывают. Но не хочется вдаваться в конкретику. Давайте все поймем, что пришло время справедливости. Есть одна школа, а есть другая. Нужно относиться ко всем одинаково. У меня был предметный разговор…

— С руководством федерации?

— Давайте ограничимся такой формулировкой — я думаю, что меня услышали. При этом наш результат не значит, что нам надо повесить корону. Очень сильные соперники, и у нас многое не получилось. Мы первый раз пошли на тройной аксель, действительно сложный элемент. Не умаляя чьих-либо достоинств — Саша вообще каталась простуженная. Но это наша проблема, мы с ней справились.

— Что дальше в планах у Саши по программе?

— Готовимся к четвертому этапу Кубка, не хотел бы раскрывать все секреты. Программа будет усилена, однозначно. Вообще хочу похвалить и поблагодарить Сашу. Не видел ни одного спортсмена, который бы так выкладывался и так относился к своей профессии. Она пашет, работает на износ, хочет выучить новое. У нее задача научиться здорово кататься, добавить хореографии, во вращениях. Работы много. Если бы у нас все спортсмены были с такой отдачей, это было бы круто.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CGNoS8tD1Uf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CGNoS8tD1Uf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CGNoS8tD1Uf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-11T18:16:04+00:00">11 Окт 2020 в 11:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Руководителю «Самбо-70» пора собирать чемоданчик

— Одна из ветвей обсуждения в соцсетях — помог ли ее победе свист с трибун и недовольство в соцсетях. Вы что скажете?

— Я хочу поблагодарить людей, которые не хейтят эту историю, а относятся к ней профессионально и говорят об этом. Слушайте, Чен и Ханю не получают «десятки», у Костнер они не всегда были. Так чего мы делаем из фигурного катания цирк? Специально подогреваем противостояние. Может, все произошедшее — какая-то договорная история со стороны некоторых людей. Тогда зачем? Давайте будем работать и побеждать справедливо. Давайте прекратим разговоры, что кто-то кого-то перетащил за «бабки». Это уже вот здесь (показывает на горло).

Сколько можно нести чепуху про перекупку? Спортсмен перешел сам. Если у спортсмена все хорошо, архисложно его переманить за деньги. Невозможно. У нас не футбол или хоккей с клубной системой. Меня тоже пытались в свое время переманить, но я верил Алексею Николаевичу Мишину. Хотя в Америку уехать рвался. Так что перестаньте нести бред — это я и штабу, и болельщикам. Примите это как должное. И разберитесь в себе — почему так происходит. Я ни с кем не хочу ругаться. У нас даже был разговор в конце соревнований — я предложил мирную историю, мол, не надо ссориться. Делайте свою работу, а мы свою.

— Вы подошли к Этери Георгиевне?

— Мы общались с ее штабом, да. Мы с Яной (Рудковской, супругой Плющенко. — Прим. «СЭ»). Она сейчас, как и я, инвестирует огромные деньги в наши школы, в спорт и помогает спортсменам со спонсорами. И вот мы говорили — не надо выдумывать некоторые вещи, прекратите. Мы были за мир.

— Что вам ответили?

— Понимания мы пока с той стороны не нашли. Но у меня была идея, что нам надо нормально общаться. Но мира у нас с Этери не получилось. Ее больше устраивает война.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NHoeDGOWnh0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— В общем, ждем продолжение Instagram-баттлов.

— Да… Директор их (Ренат Лайшев. — Прим. «СЭ») вот вещает. Я вообще считаю, он как госслужащий вообще не имеет права на такие высказывания. Кто хуже катается, что со мной Трусова не сможет показать результат… У меня информация, что в ближайшее время он покинет свое место и пора собирать чемоданчик. А жаль, веселый он очень. Каждое интервью — шедевр! Чего только стоит его «Плющенко — бездельник». Он ведь искренне считает, что больше меня понимает в фигурном катании. Так давайте ему подыгрывать, хорошо? Вы на голубом глазу ему задаете вопросы про фигурное катание, а он важно отвечает. А потом потешается весь мир. Зато есть такой персонаж у нас. Мне все очень нравится, пусть он будет в нашей жизни.

— Этери Тутберидзе недавно объявила о сотрудничестве с Марией Шашиной, которая участвовала в организации ваших шоу. Готовы к тому, что «Хрустальный» подтянет пиар?

— Великолепно, пусть подтягивает. Конечно, я за! Пускай тоже двигаются. Мария работала у нас как администратор. Она говорила, что представляла наше шоу. Это… преувеличение. Моей жене никто не нужен, она — профи, и у нее суперкоманда. Яна, по-моему, даже не знает, как эта Маша выглядит. Маша Арику (Ари Закаряну, агенту и постановщику шоу. — Прим. «СЭ») помогала билеты и гостиницы бронировать для наших спортсменов, вот в принципе и все промоутирование шоу. Очень позитивно к ней отношусь, но, наверное, когда люди начинают работать с большими звездами, начинается небольшое головокружение. Тем не менее, она молодец, нашла команду. Дай бог, чтобы у них все получилось.

— Я к чему спросил про зрителей. Вы много взаимодействовали с трибунами, заводили, играли бровями на объявлении оценок Усачевой. Спонтанно или сознательно?

— Я заводил трибуны, конечно. Было хорошее настроение. А публика немного тяжелая сидела, знаете, такая гнетущая атмосфера была. Все ждали — ну кто же, кто? Уже видно, как болельщики разбились на два лагеря. И к нам приходит все больше людей, уверен, будут и целые сектора за нас болеть. Хотелось просто взбодрить зал. По-моему, все оценили. Или нет? Главное, что было интересно. Вы посмотрите, какие цифры на телевидении. По количеству зрителей Кубок России по фигурному катанию обогнал футбольную сборную.

Думаю, до появления нашей команды такие цифры были нереальны. Вот вам и влияние противостояния Плющенко — Тутберидзе. Фигурное катание возвращается к статусу главного и самого популярного вида спорта России, которым когда-то было. Пора уже возвращать себе позиции, обгонять Конора, Хабиба и других. Если будут высокие рейтинги — придут и рекламные контракты, и известность, это нужно всем. Поэтому я работаю, слежу за соцсетями, читаю мнения болельщиков.

— Вы лично ведете Instagram? Вот эти все «Леха, садись, пять» — это ваше?

— Лично. Конечно — Леша молодец. Заслуженная «пятерка». Но я не думаю про Леху, а он, видимо, весь в мыслях обо мне и моей школе! Может, правда, ищет запасной аэродром? Ну либо просто недостаток внимания и уже ни телевидение не помогает, ни «вайны» (короткие видео до шести секунд. — Прим. «СЭ») в женском обличии.

— На Кубке России в Сочи зрителей не будет. Настолько у нас сложная ситуация, чтобы закрывать трибуны? Та же КХЛ в Сочи играет с несколькими тысячами зрителей на матче.

— Вот этого я вообще не понимаю. Да, кататься без зрителей очень тяжело, нам нужны болельщики и поддержка. Но такое время. Надо быть готовым.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VE5FonNZ2B4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Трусова больше не работает с Розановым и Ильиных

— Много мы сказали про Трусову, давайте про Алену Косторную вспомним. Как у нее дела с тем же тройным акселем, программами?

— У Алены все в порядке. Единственное что — она сломала ботинки, и позавчера начала обкатывать новые. Это займет время. Но мы также готовимся к четвертому этапу, накатываем произвольную программу, она готова.

— Программа делалась по видеосвязи?

— Да, по «скайпу», видео присылались.

— Верите в технологии? Нет скепсиса, что по видео поставить топ-программу нереально?

— У нас есть Сережа Розанов, который все это перенес на лед, Алена — не маленький ребенок в конце концов. У меня была большая мечта, чтобы программу поставила Ше-Линн, стоит она немалых денег. Мы друг друга знаем, вместе катались в шоу. Главное — она сказала «да», что с Косторной она с удовольствием поработает.

— Алене комфортно в школе, она освоилась?

— Алене комфортно в школе. У нее свой лед, очень мало спортсменов катается на их тренировках. А чего жаловаться? Хореография, танцы, массажи. Работать надо, и все.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CERw1fmq0-z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CERw1fmq0-z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CERw1fmq0-z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-24T15:44:52+00:00">24 Авг 2020 в 8:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В СМИ, соцсетях много информации о конфликтах внутри школы. Например, Сергей Розанов не работает с Трусовой, только с Косторной. Выскажите свою позицию, правда ли это и почему произошло, если да.

— Сергей достаточно давно не занимается с Сашей, это правда. Он ведет Алену. У Саши и Алены отдельные команды, и хореографы, и тренеры. Это два разных коллектива. Единственное — я работаю с обеими. Это было решение Саши, я его поддержал. У Сережи не было никаких вопросов. Так получилось.

— Вас не смущает, что люди, которые вместе пришли к вам в школу, почти сразу расстались?

— Давайте так — Саша пришла отдельно. Никто не приходил вместе. Говорю как есть — Саша пришла сама. И ее папа предложил мне взять Сергея. Я ответил: «Почему нет, это хороший специалист».

— Но у них были хорошие отношения.

— Да. Он поставил Саше короткую и произвольную программы, это его большая заслуга. Со временем мы их начали улучшать, дорабатывать. Но у Сергея сейчас своя работа, он занимается с Косторной, у него две группы.

— Хорошо, давайте о роли Елены Ильиных. Тоже нет конфликтов?

— Лена прекратила работать с Сашей, Саша прекратила работать с Леной. Они попробовали, посмотрели друг на друга, пощупали, можно сказать, но не срослось.

— А давно это произошло? На прокаты Сашу выводила Елена.

— Где-то как раз после прокатов. У Саши есть новые специалисты по скольжению, мы еще сейчас берем других тренеров. Лена работает с другими спортсменами, Косторной. У нас вообще много учеников: Титова, Сарновские, Жилины. Ильиных никуда не уходит.

— Конфликта с Трусовой у них нет?

— Никаких конфликтов ни с Розановым, ни с Ильиных у нее нет.

— Вы сказали про новых тренеров. Есть у вас другие приобретения?

— Приобретения? Вот думаю машину приобрести. Сейчас выбираю. (улыбается).

Хочу, чтобы моя школа была лучшей в мире

— Как у вас сейчас с гармонией в жизни? Большая школа, много тренеров и фигуристов со своими интересами, уже дети, а не один ребенок.

— Было бы желание. Жить дальше, работать, творить. У меня, наверное, в жизни все сложилось и получилось, но она бросает новые вызовы. Но у меня очень хорошая, сплоченная команда. На них можно опереться. Не зря я увольнял в свое время 17 специалистов. У меня есть верная и любимая жена, которая всегда со мной, помогает мне. Прекрасные сыновья.

— Не сложно все успевать? На семью времени хватает?

— Все хорошо, Арсюша растет, мы очень довольны. Как успевать? В 6 утра подъем, в 7 на работе, до 17−18 работа в «Ангелах», потом все остальные дела. Мне мама говорила: «Медленно, но торопись». Задачу я поставил, надо ее выполнять.

— И как она звучит?

— Чтобы моя школа была лучшей в мире. Будем много работать, чтобы эта мечта стала реальностью.