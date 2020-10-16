«Я предложил Тутберидзе мир, но ее больше устраивает война». Плющенко — о судействе и противостоянии штабов
Эксклюзивное интервью двукратного олимпийского чемпиона «СЭ».
Эксклюзивное интервью двукратного олимпийского чемпиона «СЭ».
Эта неделя пока идет под знаком Александры Трусовой и школы Евгения Плющенко. Сначала фигуристка выиграла этап Кубка России в Москве, принеся «Ангелам» первую большую победу в женском одиночном катании. Вчера выложила удачную попытку четверного риттбергера — теперь из квадов непокоренным, по сути, остался только аксель, который не умеет делать ни один мужчина или женщина в мире.
Корреспонденту «СЭ» в среду удалось побывать на тренировке 16-летней фигуристки, которые проходят в районе метро «Мичуринский проспект». За час, который я стоял у бортика, Саша сделала несколько тройных акселей, четверных лутцев и тулупных каскадов 4+3. Трусова вообще такая фигуристка, которая мало говорит, но старается много делать. Молча и концентрируясь на себе. В
Наставления Трусовой давал лично Плющенко — другая часть группы вместе с Дмитрием Михайловым и Сергеем Алексеевым отрабатывала вращения и хореографию на второй половине катка. И для него лично победа Трусовой, а теперь и риттбергер — тоже тренерский успех. Впрочем, команде Этери Тутберидзе наверняка будет чем ответить на следующих этапах Кубка. И это прекрасно — конкуренция двух штабов двигает спорт вперед.
После тренировки двукратный олимпийский чемпион рассказал о планах своей академии, претензиях к судейству, предложении мира штабу Тутберидзе и том, что произошло между Трусовой и Сергеем Розановым и Еленой Ильиных.
— Евгений, мы сейчас находимся на площадке «Ангелов Плющенко», вы недавно объявили о скором открытии нового катка. Как там продвигается работа?
— Дело продвигается великолепно, стройка заканчивается. Мы планируем тестовое открытие на мой день рождения 3 ноября. Это будет именно личный каток, сейчас я площадку арендую. Наконец у нас появится своя база, я вам еще покажу, где будут жить и тренироваться Саша Трусова, Алена Косторная, другие наши сборники. Для тех моих спортсменов, кто показывает суперрезультаты, будет бесплатное обучение и проживание. А жить они будут в отдельных
— На выходных прошел этап Кубка России, который
— Самой атмосферой — да,
В 14 лет нельзя ставить «десятки» за компоненты. Это юниорское катание, и как бы красиво они ни катались, какие бы ни были прекрасные линии и вращения, это не «десять». По прошлой системе это 6,0. Это априори неправильно. Куда им расти дальше? Со мной уже согласились некоторые судьи, тренеры, в руководстве федерации — что это было несколько неправильно. Я говорю вам честно. Пусть эта правда будет жесткая. 10 баллов Валиевой — это невозможно.
— А как вы это объясняете?
— Судейская ошибка. Я не буду вдаваться в подробности, мы общались на эту тему и разобрались. Но хочу сказать одно — есть спортсмены, за которых я буду топить. И ни одному судье я не позволю делать неправильные вещи в отношении моих спортсменов. Я люблю справедливость. Саша не выиграла короткую программу, это правда. Но она заняла не третье, а второе место, и проиграла не 10 баллов, а 5−6. Я согласен с таким раскладом, Валиева была выше. Но почему нужно завышение оценок одним и убавление баллов моим фигуристам?
Понимаю, судьи хотели создать подушку безопасности на произвольную программу. Я знаю этих судей, даже знаю, где они бывают и кого они подкатывают. Но не хочется вдаваться в конкретику. Давайте все поймем, что пришло время справедливости. Есть одна школа, а есть другая. Нужно относиться ко всем одинаково. У меня был предметный разговор…
— С руководством федерации?
— Давайте ограничимся такой формулировкой — я думаю, что меня услышали. При этом наш результат не значит, что нам надо повесить корону. Очень сильные соперники, и у нас многое не получилось. Мы первый раз пошли на тройной аксель, действительно сложный элемент. Не умаляя
— Что дальше в планах у Саши по программе?
— Готовимся к четвертому этапу Кубка, не хотел бы раскрывать все секреты. Программа будет усилена, однозначно. Вообще хочу похвалить и поблагодарить Сашу. Не видел ни одного спортсмена, который бы так выкладывался и так относился к своей профессии. Она пашет, работает на износ, хочет выучить новое. У нее задача научиться здорово кататься, добавить хореографии, во вращениях. Работы много. Если бы у нас все спортсмены были с такой отдачей, это было бы круто.
— Одна из ветвей обсуждения в соцсетях — помог ли ее победе свист с трибун и недовольство в соцсетях. Вы что скажете?
— Я хочу поблагодарить людей, которые не хейтят эту историю, а относятся к ней профессионально и говорят об этом. Слушайте, Чен и Ханю не получают «десятки», у Костнер они не всегда были. Так чего мы делаем из фигурного катания цирк? Специально подогреваем противостояние. Может, все произошедшее —
Сколько можно нести чепуху про перекупку? Спортсмен перешел сам. Если у спортсмена все хорошо, архисложно его переманить за деньги. Невозможно. У нас не футбол или хоккей с клубной системой. Меня тоже пытались в свое время переманить, но я верил Алексею Николаевичу Мишину. Хотя в Америку уехать рвался. Так что перестаньте нести бред — это я и штабу, и болельщикам. Примите это как должное. И разберитесь в себе — почему так происходит. Я ни с кем не хочу ругаться. У нас даже был разговор в конце соревнований — я предложил мирную историю, мол, не надо ссориться. Делайте свою работу, а мы свою.
— Вы подошли к Этери Георгиевне?
— Мы общались с ее штабом, да. Мы с Яной (Рудковской, супругой Плющенко. — Прим. «СЭ»). Она сейчас, как и я, инвестирует огромные деньги в наши школы, в спорт и помогает спортсменам со спонсорами. И вот мы говорили — не надо выдумывать некоторые вещи, прекратите. Мы были за мир.
— Что вам ответили?
— Понимания мы пока с той стороны не нашли. Но у меня была идея, что нам надо нормально общаться. Но мира у нас с Этери не получилось. Ее больше устраивает война.
— В общем, ждем продолжение
— Да… Директор их (Ренат Лайшев. — Прим. «СЭ») вот вещает. Я вообще считаю, он как госслужащий вообще не имеет права на такие высказывания. Кто хуже катается, что со мной Трусова не сможет показать результат… У меня информация, что в ближайшее время он покинет свое место и пора собирать чемоданчик. А жаль, веселый он очень. Каждое интервью — шедевр! Чего только стоит его «Плющенко — бездельник». Он ведь искренне считает, что больше меня понимает в фигурном катании. Так давайте ему подыгрывать, хорошо? Вы на голубом глазу ему задаете вопросы про фигурное катание, а он важно отвечает. А потом потешается весь мир. Зато есть такой персонаж у нас. Мне все очень нравится, пусть он будет в нашей жизни.
— Этери Тутберидзе недавно объявила о сотрудничестве с Марией Шашиной, которая участвовала в организации ваших шоу. Готовы к тому, что «Хрустальный» подтянет пиар?
— Великолепно, пусть подтягивает. Конечно, я за! Пускай тоже двигаются. Мария работала у нас как администратор. Она говорила, что представляла наше шоу. Это… преувеличение. Моей жене никто не нужен, она — профи, и у нее суперкоманда. Яна,
— Я к чему спросил про зрителей. Вы много взаимодействовали с трибунами, заводили, играли бровями на объявлении оценок Усачевой. Спонтанно или сознательно?
— Я заводил трибуны, конечно. Было хорошее настроение. А публика немного тяжелая сидела, знаете, такая гнетущая атмосфера была. Все ждали — ну кто же, кто? Уже видно, как болельщики разбились на два лагеря. И к нам приходит все больше людей, уверен, будут и целые сектора за нас болеть. Хотелось просто взбодрить зал.
Думаю, до появления нашей команды такие цифры были нереальны. Вот вам и влияние противостояния Плющенко — Тутберидзе. Фигурное катание возвращается к статусу главного и самого популярного вида спорта России, которым
— Вы лично ведете Instagram? Вот эти все «Леха, садись, пять» — это ваше?
— Лично. Конечно — Леша молодец. Заслуженная «пятерка». Но я не думаю про Леху, а он, видимо, весь в мыслях обо мне и моей школе! Может, правда, ищет запасной аэродром? Ну либо просто недостаток внимания и уже ни телевидение не помогает, ни «вайны» (короткие видео до шести секунд. — Прим. «СЭ») в женском обличии.
— На Кубке России в Сочи зрителей не будет. Настолько у нас сложная ситуация, чтобы закрывать трибуны? Та же КХЛ в Сочи играет с несколькими тысячами зрителей на матче.
— Вот этого я вообще не понимаю. Да, кататься без зрителей очень тяжело, нам нужны болельщики и поддержка. Но такое время. Надо быть готовым.
— Много мы сказали про Трусову, давайте про Алену Косторную вспомним. Как у нее дела с тем же тройным акселем, программами?
— У Алены все в порядке. Единственное что — она сломала ботинки, и позавчера начала обкатывать новые. Это займет время. Но мы также готовимся к четвертому этапу, накатываем произвольную программу, она готова.
— Программа делалась по видеосвязи?
— Да, по «скайпу», видео присылались.
— Верите в технологии? Нет скепсиса, что по видео поставить
— У нас есть Сережа Розанов, который все это перенес на лед, Алена — не маленький ребенок в конце концов. У меня была большая мечта, чтобы программу поставила
— Алене комфортно в школе, она освоилась?
— Алене комфортно в школе. У нее свой лед, очень мало спортсменов катается на их тренировках. А чего жаловаться? Хореография, танцы, массажи. Работать надо, и все.
— В СМИ, соцсетях много информации о конфликтах внутри школы. Например, Сергей Розанов не работает с Трусовой, только с Косторной. Выскажите свою позицию, правда ли это и почему произошло, если да.
— Сергей достаточно давно не занимается с Сашей, это правда. Он ведет Алену. У Саши и Алены отдельные команды, и хореографы, и тренеры. Это два разных коллектива. Единственное — я работаю с обеими. Это было решение Саши, я его поддержал. У Сережи не было никаких вопросов. Так получилось.
— Вас не смущает, что люди, которые вместе пришли к вам в школу, почти сразу расстались?
— Давайте так — Саша пришла отдельно. Никто не приходил вместе. Говорю как есть — Саша пришла сама. И ее папа предложил мне взять Сергея. Я ответил: «Почему нет, это хороший специалист».
— Но у них были хорошие отношения.
— Да. Он поставил Саше короткую и произвольную программы, это его большая заслуга. Со временем мы их начали улучшать, дорабатывать. Но у Сергея сейчас своя работа, он занимается с Косторной, у него две группы.
— Хорошо, давайте о роли Елены Ильиных. Тоже нет конфликтов?
— Лена прекратила работать с Сашей, Саша прекратила работать с Леной. Они попробовали, посмотрели друг на друга, пощупали, можно сказать, но не срослось.
— А давно это произошло? На прокаты Сашу выводила Елена.
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— Конфликта с Трусовой у них нет?
— Никаких конфликтов ни с Розановым, ни с Ильиных у нее нет.
— Вы сказали про новых тренеров. Есть у вас другие приобретения?
— Приобретения? Вот думаю машину приобрести. Сейчас выбираю. (улыбается).
— Как у вас сейчас с гармонией в жизни? Большая школа, много тренеров и фигуристов со своими интересами, уже дети, а не один ребенок.
— Было бы желание. Жить дальше, работать, творить. У меня, наверное, в жизни все сложилось и получилось, но она бросает новые вызовы. Но у меня очень хорошая, сплоченная команда. На них можно опереться. Не зря я увольнял в свое время 17 специалистов. У меня есть верная и любимая жена, которая всегда со мной, помогает мне. Прекрасные сыновья.
— Не сложно все успевать? На семью времени хватает?
— Все хорошо, Арсюша растет, мы очень довольны. Как успевать? В 6 утра подъем, в 7 на работе, до 17−18 работа в «Ангелах», потом все остальные дела. Мне мама говорила: «Медленно, но торопись». Задачу я поставил, надо ее выполнять.
— И как она звучит?
— Чтобы моя школа была лучшей в мире. Будем много работать, чтобы эта мечта стала реальностью.