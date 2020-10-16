Синицина и Кацалапов пропустят этап Кубка России в Сочи
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Действующие чемпионы России и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят этап Кубка России в Сочи
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Действующие чемпионы России и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов пропустят этап Кубка России в Сочи
Синицина и Кацалапов 11 октября снялись с этапа Кубка России в Москве прямо во время проката произвольного танца
«Суперстрашного ничего нет, но, так как надо будет дать коленке отдых, на лед Вика выйдет примерно в середине следующей недели, естественно, мы пропускаем этап в Сочи», — сказал Жулин по телефону.