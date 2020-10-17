«Загитова собиралась уходить ко мне»: Плющенко ответил Тутберидзе

Источник: Газета.Ру

Евгений Плющенко впервые развернуто высказался обо всех скандалах, которые были связаны с его именем за последний месяц. И о личной переписке Яны Рудковской с Алиной Загитовой, которая была опубликована на официальной странице группы Этери Тутберидзе в Instagram, и о спорном судействе в короткой программе на этапе Кубка России в Москве, где Александра Трусова внезапно уступила десять баллов Камиле Валиевой, и о якобы имевших место конфликтах той же Трусовой с двумя тренерами в группе.

Загитова могла стать первой «перебежчицей»

Олимпийский чемпион заявил, что Загитова раздумывала над переходом в его академию еще год назад — выходит, в тот самый период, когда тренерский штаб Тутберидзе с трудом заставил ее войти в сезон, а программы спортсменке ставили в перерыве между ее многочисленными разъездами по ледовым шоу и спонсорским мероприятиям. В итоге в конце года фигуристка все же объявила о приостановке карьеры и до сих пор тренируется в свое удовольствие в гораздо более расслабленном режиме, уделяя основное внимание съемкам в «Ледниковом периоде» и учебе в вузе на журналиста.

При таком выборе пути ей действительно было бы сподручнее перейти к Плющенко, который знает толк в организации шоу, поиске спонсоров и прочих условиях жизни спортивной звезды на пенсии. Однако Загитова после серьезных раздумий все же решила остаться в группе Тутберидзе.

Алина действительно собиралась уходить ко мне год назад, и ее никто не переманивал. Это действительно так. Евгений Плющенко бывший российский фигурист

Правда, на прямой вопрос о том, действительно ли Загитова обратилась к нему первой без каких-либо предложений с его стороны, чемпион ответил уклончиво: «Я вам говорю как есть, а как это происходило, зачем вам знать?».

Что же касается знаменитого сообщения Рудковской год спустя, то Плющенко заявил, что и здесь никакого переманивания не было, поскольку речь шла лишь об участии в шоу, а не о полноценных тренировках.

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда

«Яна действительно общается с Алиной давно, и они переписываются. Яна ей писала в этот раз, потому что у нас есть шоу. Там не было написано «иди тренироваться у нас». На следующий год мы планируем показать в Японии наше «Лебединое озеро», и Алина очень хотела эту роль, поэтому и пригласили. Когда спортсменка не катается, а ведет шоу на телевидении, у нее открыты другие опции. Она же не крепостная, — пояснил Плющенко.

Сомнения в этом ответе вызывает тот факт, что в «слитой» переписке Загитова отвечает «Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны». Вряд ли такой фразой отказываются от участия в ледовом шоу. Да и фотографии, которые отправляла ей Рудковская, демонстрируют какую-то стройку, — скорее всего, собственный каток Плющенко, на который он планирует вскоре переводить своих учеников.

«Мы планируем тестовое открытие катка на мой день рождения 3 ноября, — рассказывал чемпион в интервью “Спорт-экспрессу”. — Это будет именно личный каток, сейчас же я площадку арендую. Наконец у нас появится своя база, а Саша Трусова, Алена Косторная и другие наши сборники будут жить рядом в отдельных коттеджах-шале. Там будут залы, хореографические, творческие, спа-центр».

Таким образом, версия Плющенко о приглашении Загитовой этой осенью лишь для участия в ледовых постановках принимается, но выглядит все же неполной. Скорее всего, олимпийской чемпионке предлагали осуществить переход во всех смыслах — и в спортивном, и в плане шоу, а это неизбежно привело бы к болезненному разрыву с Тутберидзе, на что девушка не пошла.

Почему в «Хрустальном» говорят о переманивании Трусовой и Косторной

Рассуждая о трансферах Александры Трусовой и Алены Косторной, Плющенко снова подчеркнул, что не занимался уговорами звезд национальной сборной и все переходы были исключительно их инициативой.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Алена Косторная: чемпионка, которая ушла к Плющенко

«Еще раз говорю, что у меня никто никого не переманивает. Алена Косторная пришла сама, два года назад приходил папа Саши Трусовой, мы общались, но я тогда не смог все решить, потому что у меня была маленькая площадка. Саша Трусова пришла сама и сказала: «Да, я хочу заниматься у вас», — уверяет Плющенко.

При этом постоянные упреки со стороны тренерского штаба Тутберидзе в переманивании и даже уводе спортсменов за деньги олимпийский чемпион объяснил тем, что в «Хрустальном» якобы боятся взглянуть правде в глаза и признать, что их методы не работают так идеально, как им бы хотелось.

«Фигуристы приходят сами, и это штаб Тутберидзе должен понять и не вещать: “Вот, Плющенко переманил, увел”. Надо разобраться просто в себе, почему это происходит. Надо уже быть чуть мужественнее, увереннее в себе и понять, что от вас ушли. Ушли», — отрезал тренер.

Пытался помириться с Тутберидзе, но она отказалась

Несмотря на довольно жесткую заочную полемику с группой Тутберидзе, Плющенко лестно высказался об ее тренерском штабе, особенно выделив Сергея Дудакова — специалиста по постановке техники, чья заслуга в разучивании фигуристами четверных прыжков и тройного акселя весьма велика.

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«Это очень хорошие специалисты, и у меня нет к ним никакого негатива. Я их уважаю, они молодцы, это очень сильный штаб. У них есть все условия, которые им дает государство, навалом льда, все классно», — признал Плющенко.

Также он удивил известием о том, что пытался наладить отношения с Тутберидзе во время этапа Кубка в Москве. По словам тренера, он предлагал самой наставнице, а также Дудакову и Даниилу Глейхнгаузу перестать выдумывать новые конфликты и принять тот факт, что он не «воровал» у них спортсменок.

«У нас с супругой была встреча с тренерским штабом Тутберидзе. Моя идея была в том, чтобы нормально общаться. Мы говорили: “Не надо выдумывать некоторые вещи, прекратите”. Но мира у нас с Этери не вышло. Ее больше устраивает война. Тогда я сказал, что, раз мириться не хотят, мы пойдем. Я не нападаю первым, но буду жестко защищаться — много информации не в пользу штаба Тутберидзе, очень много родителей готовы озвучить факты. Недаром уже пол-“Хрустального” тренируется у меня», — отметил Плющенко.

Любопытно, что, несмотря на столь боевой настрой, чемпион даже нашел плюсы в своем напряженном противостоянии с Тутберидзе. Накануне стало известно, что произвольная программа женщин на этапе Кубка в Москве превзошла по просмотрам в прямом эфире матч сборной России по футболу с Турцией. Фигурное катание посмотрели больше 2 млн человек, а футбол — меньше 1,8 млн. Плющенко в этом увидел заслугу именно своих баталий с «Хрустальным».

Думаю, до появления нашей команды такие цифры были нереальны. Вот вам и влияние противостояния Плющенко — Тутберидзе. Фигурное катание возвращается к статусу главного и самого популярного вида спорта России, которым когда-то было. Пора уже возвращать себе позиции, обгонять Конора, Хабиба и других. Евгений Плющенко тренер по фигурному катанию

Судейство в пользу «Хрустального»

Отвечая на вопросы об оценках своих подопечных, Плющенко прямо заявил, что судьи в России «очень благосклонны к группе Тутберидзе», но пообещал изменить это в будущем.

Так, по словам наставника, Трусовой не простили неправильное ребро на тройном флипе в короткой программе на этапе Кубка России в Москве, в то время как идентичную ошибку на тройном лутце у подопечной Тутберидзе Дарьи Усачевой никто не заметил. Также некоторую предвзятость специалист увидел в том, что арбитры проставили другой 14-летней фигуристке «Хрустального» Камиле Валиевой большое количество максимальных оценок за компоненты (артистизм, скольжение, интерпретацию образа и музыки, переходы между элементами). Во многом это позволило девушке обогнать Трусову аж на десять баллов по итогам короткой программы.

«Невозможно ставить 14-летнему ребенку такие высокие оценки. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю не получает десятки. Но он же точно лучше катается. Каролина Костнер в этом возрасте не получала десятки. К чему Валиева дальше будет стремиться? Ни к чему. Я понимаю, что была сделана подушка безопасности на произвольную программу, но не удалось», — рассудил Плющенко.

Напомним, в произвольной программе Трусова исполнила три четверных прыжка, а Валиева допустила два падения, из-за чего золото все же досталось Русской Ракете. Однако это не устроило Плющенко.

«У меня был предметный разговор с некоторыми людьми на эту тему… Общался ли я с руководством федерации? Не будем углубляться. Я думаю, что меня услышали. Не умаляя чьих-либо достоинств — Саша вообще каталась простуженная. Но это наша проблема, мы с ней справились», — подытожил тренер.

Почему Трусова разошлась с Розановым

Специалист пообещал, что Русская Ракета будет еще больше усложнять свою произвольную программу на следующих соревнованиях — четвертом этапе Кубка России в Казани ( 8—12 ноября ). Теперь Трусова владеет всеми четверными прыжками — лутцем, флипом, тулупом, сальховом и риттбергером, а также неплохо исполняет тройной аксель. Выбор действительно велик, однако какие конкретно элементы будут добавлены в программу, Плющенко пока предпочел не раскрывать.

Также специалисту пришлось ответить на вопросы о том, почему Трусова перестала работать с тренером Сергеем Розановым, с которым практически одновременно ушла из группы Тутберидзе, который помогал ей восстанавливать летом четверные прыжки и который поставил ей обе программы на этот сезон. Раньше доверие между ними было на уровне близкой дружбы, и тренер с ученицей даже записывали видео своего парного скольжения.

«Трусова пришла ко мне в группу раньше Сергея, сама по себе. Она и попросила потом пригласить в академию Розанова, чтобы продолжить работать с ним, на что я ответил: “Сергей Александрович — очень хороший специалист, я с удовольствием его возьму”. Но теперь они действительно не сотрудничают. Сережа ведет Алену Косторную и других спортсменов, а у Трусовой другие тренеры и хореографы. У девушек две разных команды — только я работаю с ними обеими. Почему же Саша перестала работать с Розановым? Вектор поменялся. Такое бывает. Приход Косторной на это никак не повлиял. Нет никаких конфликтов», — заверил Плющенко.

Однако поверить в то, что Трусовой внезапно разонравились методы работы Розанова, которого она называла своим «надежным другом» в важном посте-прощании с группой Тутберидзе, очень трудно. Причем это произошло ровно после того, как он помог Косторной перейти в академию Плющенко, что автоматически лишило Русскую Ракету статуса единственной звезды в коллективе.

Как дела у Косторной

С тех пор, как Косторная с ошибками исполнила короткую программу на открытых прокатах сборной России 12 сентября, а потом снялась, потому что новая произвольная еще не была готова, о ней практически ничего не слышно.

Плющенко сообщил, что известная во всем мире хореограф Ше-Линн Бурн закончила постановку произвольной программы для Косторной и теперь фигуристка вовсю накатывает свои новые номера.

«Единственное — Алена сломала ботинок на тренировке, так что раскатывает сейчас новые коньки. Готовимся к четвертому этапу Кубка России в Казани. У нее очень хорошие программы. В прошлом сезоне Косторная взяла почти все важные титулы? Теперь надо работать еще больше, потому что удержаться на вершине сложнее, чем догонять», — подчеркнул специалист.

Насчет прыжкового контента Косторной Плющенко предпочел хранить молчание, как и в случае с Трусовой. Восстановила ли девушка свой коронный элемент — тройной аксель, судя по всему, выяснится только на соревнованиях.

«Будем ли усложнять контент Алены? Давайте мы сначала первый старт пройдем. Сейчас очень сложное время, турниров нет — отложились, перенеслись, пандемия, к тому же Косторная к нам поздно пришла, новый тренер, новый коллектив, новая база… Это стресс для девочек. Их, наоборот, надо поддержать, а их гнобят, гнобят, гнобят», — подытожил тренер.

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