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15:27 (мск), источник: ТАСС

Медведева приступила к восстановлению прыжков после перерыва из-за травмы спины

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане в женском одиночном катании Евгения Медведева начала восстанавливать прыжки после перерыва, связанного с защемлением позвоночного нерва. Об этом ТАСС сообщил источник.

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13
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Двукратная чемпионка мира и Европы Медведева пропустила первый и второй этапы Кубка России в Сызрани и Москве. Фигуристка начала обследование из-за обострившейся травмы спины, позднее ТАСС стало известно, что у спортсменки проблема с защемление нерва спины. 15 октября Медведева вернулась на лед.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Евгения продолжает консервативное лечение спины, пока удается избежать хирургического вмешательства. Параллельно и лечится, и тренируется. Сейчас она приступила к восстановлению прыжков», — сообщил источник.

В сентябре Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 по 2018 год. Последние два года фигуристка работала в Торонто с канадским специалистом Брайаном Орсером.

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