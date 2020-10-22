Фигурист Артур Даниелян успешно прооперирован в Германии
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Анатолий Самохвалов.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Анатолий Самохвалов.
Фигурист пока не выступал в новом сезоне, пропустив контрольные прокаты сборной России и этап Кубка России в Москве
«Да, так и есть, — ответил Даниелян на вопрос, успешно ли прошла операция в Германии. — Не сказал бы, что чувствую облегчение, но я рад, что врачи выявили истинную причину моей проблемы с голеностопом, ведь до этого я прошел достаточное количество врачей, их мнения то сходились, то расходились, но, благодаря нашей федерации, меня направили на консультацию в Мюнхен».
Он отметил, что в Мюнхене его «осмотрел доктор Шнайдер». «Там мне сделали новую МРТ и отправили к специалисту, который занимается непосредственно операциями и который оперировал многих футболистов и других спортсменов. Он быстро разобрался в специфике моей проблемы и буквально за четыре дня мне сделали операцию. Пару дней я полежал в больнице, и меня отпустили», — добавил фигурист.
«Со следующей недели надо будет снимать одну деталь, фиксирующую голеностоп, и я начну аккуратно разминать ногу, чтобы она пришла в норму. Все действия согласовываем с немецкими врачами, получаем их рекомендации, форсировать тренировочный процесс смысла нет. Конечно, мне хочется быстрее приступить к работе на льду», — добавил Даниелян.