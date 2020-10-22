Фигурист Артур Даниелян успешно прооперирован в Германии

Фигурист пока не выступал в новом сезоне, пропустив контрольные прокаты сборной России и этап Кубка России в Москве из-за проблем с голеностопом.

«Да, так и есть, — ответил Даниелян на вопрос, успешно ли прошла операция в Германии. — Не сказал бы, что чувствую облегчение, но я рад, что врачи выявили истинную причину моей проблемы с голеностопом, ведь до этого я прошел достаточное количество врачей, их мнения то сходились, то расходились, но, благодаря нашей федерации, меня направили на консультацию в Мюнхен».

Он отметил, что в Мюнхене его «осмотрел доктор Шнайдер». «Там мне сделали новую МРТ и отправили к специалисту, который занимается непосредственно операциями и который оперировал многих футболистов и других спортсменов. Он быстро разобрался в специфике моей проблемы и буквально за четыре дня мне сделали операцию. Пару дней я полежал в больнице, и меня отпустили», — добавил фигурист.