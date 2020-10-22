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18:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Радимов рассказал о примирении с Плющенко

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил РИА Новости, что помирился с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко, с которым у них случилось недопонимание.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее на своей странице в Twitter чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» выступил с критикой Плющенко и его жены Яны Рудковской.

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«Мы поговорили с Евгением, расставили все точки над i. Никаких проблем между нами не было и быть не может. Просто возникло легкое недопонимание. Всё нормально, мы взрослые люди, знаем друг друга очень давно, ничего такого между нами не произошло. Просто не поняли друг друга — сначала он меня, а потом я. Хорошо, что по-мужски поговорили по телефону, можно сказать, пожали друг другу руки», — сказал Радимов по телефону.

«Очень рад, что мы во всем разобрались, поговорили. Будем дальше болеть за фигурное катание», — добавил он.

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