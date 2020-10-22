Радимов рассказал о примирении с Плющенко

«Мы поговорили с Евгением, расставили все точки над i. Никаких проблем между нами не было и быть не может. Просто возникло легкое недопонимание. Всё нормально, мы взрослые люди, знаем друг друга очень давно, ничего такого между нами не произошло. Просто не поняли друг друга — сначала он меня, а потом я. Хорошо, что по-мужски поговорили по телефону, можно сказать, пожали друг другу руки», — сказал Радимов по телефону.