Яркие отрывки из книги об Александре Трусовой
Публикуем отрывки из биографии «королевы четверных».
Публикуем отрывки из биографии «королевы четверных».
Во второй половине ноября выйдет первая официальная биография «королевы четверных прыжков» Александры Трусовой — 240 страниц историй из жизни спортсменки, о которых вы не слышали. Sport24 вместе с издательством «Бомбора» публикует отрывки из книги. Далее в тексте — цитаты родителей Саши, автора книги, первого тренера Трусовой и самой фигуристки.
Вячеслав Трусов, отец Саши:
«Уже в
Вячеслав Трусов:
«На каток она приходила в хорошем настроении. Не капризничая, выполняла то, что от нее хотели. Повторяла десятки и сотни раз. Работала на результат — пока не получится. Когда получалось, Саша ставила себе в голове галочку и шла дальше. У нее был азарт и интерес сделать самое сложное. Чем труднее была задача, тем больше горели глаза ребенка. А главное, она ничего не боялась — коньки осваивала с тем же бесстрашием, с которым летом в Абхазии училась скатываться с крутой горки на роликах».
Светлана Трусова, мама Саши:
«Проблема была в том, что дом наш стоял на горе. И спуск к морю был достаточно крутым. Эту горку Саша сразу приняла за вызов. А получится ли перебороть свои страхи и научиться съезжать со склона вниз на коньках? И в первую же нашу прогулку еще нетвердо стоявшая на роликах Саша решила попробовать свои силы. Слава богу, успели поймать. Помню глаза соседей, смотревших на это действо
Александра Трусова:
«Не могу сказать, что я бесстрашная и отчаянная. Это неправда! Я много чего боюсь: летать на самолетах, кататься на экстремальных аттракционах в парках развлечений. Вот прыгать на коньках и падать на лед не боюсь. Потому что тут все зависит только от тебя. Я чувствую каждую мышцу своего тела, знаю, что делать. А с аттракционами или самолетами — мало что от тебя зависит. Вдруг вышка сломается или самолет окажется неисправен? И уже никуда не убежишь, и умение падать на лед точно не пригодится».
Елена Зотова, автор книги:
«В первый соревновательный день короткая программа была пройдена практически в тумане. Но поддержка зрителей, кураж действовали лучше жаропонижающих таблеток. На произвольную программу Саша собиралась не просто с желанием прокататься, а с намерением исполнить лутц в четыре оборота. Просто потому что не хотела идти легким путем. Еще первый тренер Ольга Шевцова заметила у этой девочки уникальное качество — быть максимально собранной в нужный момент, отбрасывая все вторичное, и концентрироваться на задаче. И в очередной раз это качество выразилось в полной мере. В Ереване Саша сделала невозможное. Она, несмотря на плохое самочувствие, вставила в программу четверной лутц и прыгнула его на положительные оценки. Это был первый в истории четверной лутц в женском одиночном катании — исполненный простуженной девочкой на высоте тысячи метров над уровнем моря только на силе воли, железном характере и огромном желании стать первой. Но заключительное и самое важное соревнование сезона — чемпионат мира среди юниоров — расставило все на свои места. Именно там, в Софии, Александре в первый раз за сезон удалось чисто выполнить квад. Причем не один, а сразу два! И разных! Помимо безупречного выполнения сальхова в четыре оборота Александра сумела приземлить в программе тулуп в четыре оборота. И стала первой в мире девушкой, исполнившей этот квад. К своему второму юниорскому сезону Саша подошла, имея в арсенале лутц в четыре оборота. Сложно представить, как и какой ценой удалось девочке за полгода сделать то, что не получалось у мужчин двадцать лет. Но как бы то ни было, этот прыжок был заявлен в программе на первые этапы
Ольга Шевцова, первый тренер Трусовой:
«Рядом с собой я вижу Сашу. Она тоже испугана. Белое личико, плотно сжатые губы. Кажется, тоже готова развернуться и убежать, спрятаться
Александра Трусова:
«Переломный момент случился во время зимней Олимпиады в Ванкувере. Наша семья смотрела трансляции соревнований по всем видам спорта, но фигурное катание стояло на почетном месте. Еще бы — ведь растет