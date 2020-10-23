Яркие отрывки из книги об Александре Трусовой

Во второй половине ноября выйдет первая официальная биография «королевы четверных прыжков» Александры Трусовой — 240 страниц историй из жизни спортсменки, о которых вы не слышали. Sport24 вместе с издательством «Бомбора» публикует отрывки из книги. Далее в тексте — цитаты родителей Саши, автора книги, первого тренера Трусовой и самой фигуристки.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4310bf506979108bf2aa" data-vnd="4310bf506979108bf2aa" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4310bf506979108bf2aa" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

О раннем дебюте в спорте

Вячеслав Трусов, отец Саши:

«Уже в два-три года стало понятно, что ребенка надо отдавать в спорт. Иначе, без сброса этой энергии и упорства в мирных целях, в обычной жизни нам с ней будет очень тяжело. Конечно, тогда она была совсем маленькой и ни в одну спортивную секцию ее бы еще не взяли. Я занимался с дочкой сам: бегали кроссы, учил отжиматься от пола и брал с собой в спортивный зал на тренировки, где Саша быстро научилась лазать по канату и висеть на шведской стенке. Разумеется, всеобщее внимание и спортсменов, и тренеров этой упрямой крохе с косичкой было обеспечено. Ребята говорили, что девочка рождена для спорта, и давали советы, в какой вид отдать. Может быть, в спортивную гимнастику или в единоборства? Шутили, что Саша за счет своего характера и выносливости сможет добиться успеха в любой дисциплине, даже в баскетболе — просто включит режим “добиться во что бы то ни стало”, научится прыгать выше всех и этим компенсирует маленький рост».

Об опасном спуске с горки на роликах

Вячеслав Трусов:

«На каток она приходила в хорошем настроении. Не капризничая, выполняла то, что от нее хотели. Повторяла десятки и сотни раз. Работала на результат — пока не получится. Когда получалось, Саша ставила себе в голове галочку и шла дальше. У нее был азарт и интерес сделать самое сложное. Чем труднее была задача, тем больше горели глаза ребенка. А главное, она ничего не боялась — коньки осваивала с тем же бесстрашием, с которым летом в Абхазии училась скатываться с крутой горки на роликах».

Светлана Трусова, мама Саши:

«Проблема была в том, что дом наш стоял на горе. И спуск к морю был достаточно крутым. Эту горку Саша сразу приняла за вызов. А получится ли перебороть свои страхи и научиться съезжать со склона вниз на коньках? И в первую же нашу прогулку еще нетвердо стоявшая на роликах Саша решила попробовать свои силы. Слава богу, успели поймать. Помню глаза соседей, смотревших на это действо из-за забора. Но, казалось, ребенку было все нипочем. И там, где мы чуть не седели от страха, дочь внешне оставалась абсолютно хладнокровной. Надо покорить спуск? Сделаем. Вот такой характер с самого рождения. Спорить с Сашей было бесполезно, да и запрещать тоже. Ничего не оставалось делать, как только помогать ей».

О страхах

Александра Трусова:

«Не могу сказать, что я бесстрашная и отчаянная. Это неправда! Я много чего боюсь: летать на самолетах, кататься на экстремальных аттракционах в парках развлечений. Вот прыгать на коньках и падать на лед не боюсь. Потому что тут все зависит только от тебя. Я чувствую каждую мышцу своего тела, знаю, что делать. А с аттракционами или самолетами — мало что от тебя зависит. Вдруг вышка сломается или самолет окажется неисправен? И уже никуда не убежишь, и умение падать на лед точно не пригодится».

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Лутц и простуда

Елена Зотова, автор книги:

«В первый соревновательный день короткая программа была пройдена практически в тумане. Но поддержка зрителей, кураж действовали лучше жаропонижающих таблеток. На произвольную программу Саша собиралась не просто с желанием прокататься, а с намерением исполнить лутц в четыре оборота. Просто потому что не хотела идти легким путем. Еще первый тренер Ольга Шевцова заметила у этой девочки уникальное качество — быть максимально собранной в нужный момент, отбрасывая все вторичное, и концентрироваться на задаче. И в очередной раз это качество выразилось в полной мере. В Ереване Саша сделала невозможное. Она, несмотря на плохое самочувствие, вставила в программу четверной лутц и прыгнула его на положительные оценки. Это был первый в истории четверной лутц в женском одиночном катании — исполненный простуженной девочкой на высоте тысячи метров над уровнем моря только на силе воли, железном характере и огромном желании стать первой. Но заключительное и самое важное соревнование сезона — чемпионат мира среди юниоров — расставило все на свои места. Именно там, в Софии, Александре в первый раз за сезон удалось чисто выполнить квад. Причем не один, а сразу два! И разных! Помимо безупречного выполнения сальхова в четыре оборота Александра сумела приземлить в программе тулуп в четыре оборота. И стала первой в мире девушкой, исполнившей этот квад. К своему второму юниорскому сезону Саша подошла, имея в арсенале лутц в четыре оборота. Сложно представить, как и какой ценой удалось девочке за полгода сделать то, что не получалось у мужчин двадцать лет. Но как бы то ни было, этот прыжок был заявлен в программе на первые этапы Гран-при. Оставалось его выполнить на соревнованиях. И выполнить без помарок, для того чтобы его зачли как новый мировой рекорд и первый в мире лутц в четыре оборота, исполненный женщиной. Достижение, которое оставляло далеко позади всех соперниц и переводило женское фигурное катание на новый уровень. После того невероятного проката имя Александры Трусовой было внесено в Книгу рекордов Гиннесса — за первое в мире исполнение четверного тулупа в женском одиночном катании. Все было не напрасно! Тысячи часов, проведенных на тренировках, падения, разочарования и слезы. Александра Трусова стала чемпионкой мира в своей возрастной категории и вошла в историю спорта. Сделала то, во что никто не верил».

О резком преодолении себя

Ольга Шевцова, первый тренер Трусовой:

«Рядом с собой я вижу Сашу. Она тоже испугана. Белое личико, плотно сжатые губы. Кажется, тоже готова развернуться и убежать, спрятаться где-то за креслами. Мама Светлана смотрит на меня и пожимает плечами: “Ну не хочет ребенок — не надо”. И вдруг в одно мгновение девочка меняется. У Саши выпрямляется спина, глаза смотрят прямо, она сжимает руки в кулачки и делает шаг на лед. Сама, без просьб и уговоров. Она так решила. Позже я еще не раз наблюдала эту метаморфозу, этот твердый и решительный взгляд у, казалось бы, такой маленькой и нежной девочки. Уже тогда было понятно, что из ребенка получится настоящий спортсмен. Она умеет собираться, загонять свои страхи в самый дальний уголок подсознания и делать шаг вперед».

О поражении россиян в Ванкувере и олимпийской мечте

Александра Трусова: