«Ошибка в подсчете». К результату Туктамышевой в короткой программе добавили 1 балл
Федерация фигурного катания на коньках России внесла поправку в итоговый балл, полученный Елизаветой Туктамышевой на этапе Кубка России в Сочи.
Федерация фигурного катания на коньках России внесла поправку в итоговый балл, полученный Елизаветой Туктамышевой на этапе Кубка России в Сочи.
23-летняя спортсменка в своей программе чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп и получила от судей 76,36, заняв 3-е место — фигуристка пропустила вперед Анну Щербакову (77,47) и Дарью Усачеву (78,41).
«У Лизы математическая ошибка в подсчете. Итог на балл больше — 77.36», — сообщила