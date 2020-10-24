«Ошибка в подсчете». К результату Туктамышевой в короткой программе добавили 1 балл

23-летняя спортсменка в своей программе чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп и получила от судей 76,36, заняв 3-е место — фигуристка пропустила вперед Анну Щербакову (77,47) и Дарью Усачеву (78,41).