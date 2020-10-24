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19:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Усачева: Заслуженно получила меньше баллов в Сочи, чем в Москве

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Дарья Усачева считает заслуженными более низкие баллы за короткую программу на этапе Кубка России в Сочи, чем на предыдущем этапе в Москве.

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Источник: Спорт РИА Новости

Усачева захватила лидерство на третьем этапе Кубка России в Сочи, набрав по итогам короткой программы 78,41 балла. Фигуристка также занимала первое место после короткой программы на предыдущем этапе Гран-при в Москве (80,39), но в итоге заняла третью позицию.

«Не то, что привыкаешь (к высоким баллам). Например, у меня сегодня баллы были меньше, чем на этапе в Москве, но это заслуженно, потому что прокат был действительно хуже. Каскад был немного хуже, вращения, дорожка, были нюансы. Если говорить о вращении, то откровенной ошибки и угрозы срыва не было, но оно было не столь хорошее, как на втором этапе», — сказала Усачева журналистам.

Этап в Сочи проходит без зрителей из-за пандемии коронавируса. «Конечно, со зрителями выступать намного, я бы даже сказала, легче. Кому-то это мешает, для кого-то кататься со зрителями волнительно, кто-то зажимается, а мне, наоборот, это придает энергии, сил», — обратила внимание фигуристка.

«Я просто всегда в детстве смотрела соревнования, мечтала, чтобы на меня смотрело много людей на большой арене. И когда погружаешься в эту атмосферу, о которой ты мечтал, то очень много эмоций и энергии появляется», — добавила она.

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