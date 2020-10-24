Коляда одержал победу на третьем этапе Кубка России
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Михаил Коляда стал лучшим в мужском одиночном катании на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сочи.
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Михаил Коляда стал лучшим в мужском одиночном катании на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Сочи.
В субботу фигуристы представили произвольную программу. Коляда получил за свой прокат 181,72 балла. По сумме двух программ фигурист набрал 283,44 балла и занял итоговое первое место.
Вторым стал Андрей Мозалев, набравший по итогу двух программ 274,44 балла (90,66+183,78). Замкнул тройку лучших Дмитрий Алиев, получивший в сумме 250,71 балла (94,01+156,70).