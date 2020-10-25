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15:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Плющенко снова нашёл повод для наезда на Тутберидзе. Что он вообще себе позволяет?

Евгений жёстко раскритиковал арбитров турнира в Сочи. А ведь его ученицы там даже не выступают!

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Судейство короткой программы женщин на этапе Кубка России в Сочи вызвало жаркие споры с участием болельщиков и специалистов. Одни уверены, что Елизавету Туктамышеву засудили, поставив ниже Усачёвой и Щербаковой. Вторые же считают, что Лиза поиграла абсолютно по делу. Не стал держать своё мнение при себе и Евгений Плющенко.

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Двукратный олимпийский чемпион обрушился на судей с резкой критикой, причём сделал это в своём «инстаграме», то есть по собственной инициативе, а не по просьбе журналистов. Всё бы ничего, но Плющенко тренирует основных соперниц Туктамышевой и Щербаковой, которые в Сочи не выступают. А потому его вмешательство в чужой конфликт выглядит, мягко говоря, некорректно.

Да что он вообще себе позволяет?

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«А как же вера спортсмена в справедливость?»

Изначально казалось, что сочинский этап Кубка России получится гораздо более спокойным, чем московский. На это намекало и наличие очевидного фаворита в лице Щербаковой, и закрытые трибуны, с которых некому призывать арбитров к честности, и отсутствие среди участниц подопечных Евгения Плющенко, гораздого на громкие заявления. Но даже в этой ситуации Евгений нашёл повод для новой атаки на российских арбитров.

«Какой Лиза должна стать сегодня с учётом самого сложного контента среди всех участников и чистого проката? Ну точно не номером 3, с учётом всех её титулов и достижений в спорте. А как же вера спортсмена в справедливость? Или мы можем теперь просто красиво кататься и очень красиво вращаться, и закрывать глаза на ошибки на прыжках, и не рисковать, и не прыгать аксель в 3,5 оборота и быть выше Лизы? Буду об этом говорить открыто, если мы хотим двигать фигурное катание вперёд и уважать труд спортсменов и таких великих тренеров, как Алексей Николаевич Мишин», — в частности написал Плющенко.

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Плющенко действует в своих интересах

Плющенко вполне мог искренне поддержать специалиста, у которого тренировался более 20 лет, и бывшую одногруппницу Лизу Туктамышеву, расцветавшую на его глазах. Вряд ли ему безразлична судьба школы, принёсшей ему славу и титулы. Вот только спорное судейство преследовало учениц Мишина и раньше, а спич в духе «проявите уважение к великому тренеру» Плющенко выдал впервые. Всё это время Евгений следил за фигурным катанием и комментировал происходящее в качестве эксперта, но темы судейства практически касался.

Возможно, это просто совпадение, но желание заступиться за Туктамышеву и Мишина у Плющенко появилось как раз тогда, когда он сам стал тренером двух фигуристок из числа лидеров сборной России.

Поэтому, как бы ни хотелось верить в его искренность, кажется, что в первую очередь он использует ситуацию вокруг Туктамышевой в своих интересах. Тем более критикуемые им судейские решения пошли на пользу ученицам его главного оппонента — Этери Тутберидзе. Поэтому и кажется, что Плющенко просто нашёл повод для очередного наезда на Тутберидзе.

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Критика судей может выйти Плющенко боком

Как выдающийся спортсмен, Плющенко, безусловно, имеет право на своё мнение, но для действующего тренера такое поведение кажется неприемлемым. Он вполне мог поддержать Туктамышеву и Мишина, не набрасываясь на судей. А в таком формате его комментарий выглядит как вмешательство в чужой спор ради поиска собственной выгоды. Вы можете представить, чтобы, к примеру, Семак критиковал судью матча «Спартак» — ЦСКА? И уж совсем комментарий Плющенко не вписывается в риторику «работаем, никого не трогаем, а вы привязались», которой в последнее время активно пользуется Евгений.

Кроме того, постоянные выпады в сторону судей могут негативно сказаться на перспективах его фигуристок, которым, к слову, выступать вместе на этапе в Казани. Неужели Евгений этого не понимает?

И вообще есть ощущение, что Плющенко слишком много на себя берёт. Так и хочется задаться вопросом: да что он вообще себе позволяет?

Яна Левхина

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