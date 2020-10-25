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19:45 (мск), источник: ТАСС

Щербакова выиграла этап Кубка России по фигурному катанию в Сочи

СОЧИ, 25 октября. /ТАСС/. Анна Щербакова заняла первое место на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Сочи.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Щербакова в сумме за два проката получила 239,91 балла (77,47 балла за короткую программу + 162,44 — за произвольную). Второе место заняла Дарья Усачева (225,19; 78,41 + 146,78), третьей стала Елизавета Туктамышева (213,26; 77,36 + 135,90).

Щербакова является серебряным призером чемпионата Европы 2020 года, серебряным призером финала серии Гран-при (2019) и двукратной чемпионкой России (2019, 2020). Спортсменка одержала победу на первом этапе Кубке России в Сызрани.

В понедельник на соревнованиях в Сочи произвольную программу представят пары.

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