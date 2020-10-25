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20:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ягудин ответил Плющенко на критику судейства на Кубке России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал судейство на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию.

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Источник: Спорт РИА Новости

На турнире, который проходит в Сочи, в воскресенье завершились соревнования одиночниц. Победу на этапе одержала Анна Щербакова, получившая за свой прокат произвольной программы 162,44 балла, набравшая в сумме 239,91 очка. Второй стала Дарья Усачева (225,19), третьей — Елизавета Туктамышева (213,26).

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«Давайте вспомним, что происходило во время прокатов короткой программы. Есть правила, по которым идет оценка выступлений. Было много возмущений со стороны начинающих тренеров: “Почему с тройным акселем человек занимает только третье место?” Могу объяснить. Существуют определенные уровни. В Сочи было абсолютно честное и справедливое судейство», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

«К сожалению, у Туктамышевой, несмотря на ее потрясающий тройной аксель, был недокрут на каскаде в произвольной программе. А вращения были на второй и третий уровни», — добавил Ягудин.

В субботу Евгений Плющенко раскритиковал судейство на этапе Кубка России, посчитав, что Туктамышева незаслуженно занимает лишь третье место после прокатов короткой программы.

После субботнего проката Туктамышевой судьи поставили ей 76,36 балла за исполнение короткой программы. Но позже стало известно, что была допущена ошибка, и фигуристке добавили один балл.

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