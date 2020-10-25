Ягудин ответил Плющенко на критику судейства на Кубке России

На турнире, который проходит в Сочи, в воскресенье завершились соревнования одиночниц. Победу на этапе одержала Анна Щербакова, получившая за свой прокат произвольной программы 162,44 балла, набравшая в сумме 239,91 очка. Второй стала Дарья Усачева (225,19), третьей — Елизавета Туктамышева (213,26).

«Давайте вспомним, что происходило во время прокатов короткой программы. Есть правила, по которым идет оценка выступлений. Было много возмущений со стороны начинающих тренеров: “Почему с тройным акселем человек занимает только третье место?” Могу объяснить. Существуют определенные уровни. В Сочи было абсолютно честное и справедливое судейство», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

«К сожалению, у Туктамышевой, несмотря на ее потрясающий тройной аксель, был недокрут на каскаде в произвольной программе. А вращения были на второй и третий уровни», — добавил Ягудин.

В субботу Евгений Плющенко раскритиковал судейство на этапе Кубка России, посчитав, что Туктамышева незаслуженно занимает лишь третье место после прокатов короткой программы.