Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Локомотив
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Арсенал Т
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Авангард
Футбол. Зарубежный
20:30
Брайтон & Хоув
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Сельта
Футбол. Зарубежный
25.10
Лион
Монако
41
Футбол. Зарубежный
25.10
Реал Сосьедад
Уэска
41
Футбол. Зарубежный
25.10
Ювентус
Верона
11
Все события
Фоторепортажи
14ЦСКА снял проклятие «Динамо»
22«Реал» обыграл «Барселону» в класико
09:57 (мск), источник: ТАСС

Коварный риттбергер и заводная птица. Щербакова снова лучшая на этапе Кубка России

СОЧИ, 26 октября. /ТАСС/. Анна Щербакова одержала вторую победу в сезоне, победив на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи. Свой предыдущий старт — первый этап Кубка России в Сызрани — 16-летняя ученица Этери Тутберидзе выиграла с результатом 246,40 балла (82,13 балла за короткую и 164,27 балла за произвольную), в Сочи результат оказался чуть хуже — 239,91 балла (77,47+162,44).

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Днем ранее в короткой программе под элегию Жюля Массне Щербакова не справилась с каскадом из тройного лутца и тройного риттбергера, сдвоив второй, и в результате уступила 14-летней Дарье Усачевой, которая на втором взрослом старте в сезоне оказалась в роли лидера. Вся надежда Щербаковой была на произвольную программу, которую в этом сезоне она исполняет под саундтрек из фильма «Дом темных бабочек» и инструментальную версию песни Secrets группы One Republic.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще в Сызрани Щербакова заявила, что без четверных она выступать не будет, такой вариант она вообще не рассматривает, тем более что «всегда можно собраться и выдать хотя бы один». Одним флипом она пока и ограничилась, но зато практически безукоризненным, за что и получила высокие баллы с надбавками и бонусом, а затем снова сорвала злополучный каскад из тройных лутца и риттбергера.

Тренер группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз после старта терпеливо объяснял журналистам природу прыжка — такой уж он, тройной риттбергер в каскаде, что одной техники тут мало, нужна еще и абсолютная уверенность. А для уверенности на тренировках его нужно выполнять девять, а то и десять раз из десяти.

Тренировки Анны были неидеальны, поэтому к погрешностям тренерский штаб был готов, не готова к ним была сама фигуристка, эмоции разочарования ей сдержать было крайне трудно, хотя длилось это недолго: во время интервью, которая спортсменка в итоге все-таки дала самым стойким журналистам, она уже улыбалась своим неудачам.

С большим достоинством потерю временного лидерства пережила еще одна воспитанница Тутберидзе Дарья Усачева — 14-летняя дебютантка взрослого Кубка России. Только ленивый не прошелся по ее высоким баллам за короткую программу, что отчасти поддается логике. Юная спортсменка обыгрывает соперниц, пока не имея в своем арсенале элементов ультра-си. Но действительность такова, что этот временный пробел спортсменка с лихвой компенсирует высокими уровнями элементов, за что и получает плюсы и бонусы. По честолюбивому признанию самой Усачевой, такие высокие оценки мотивируют ее как можно скорее включить в программы тройной аксель, и судя по всему он уже на подходе: прыжок она приземляет, но ему пока немного недостает крутки.

Читайте также
Ягудин ответил Плющенко на критику судейства на Кубке России

Заводная птица с выбитым крылом

Замкнула тройку призеров сочинского этапа самая опытная из участниц турнира 23-летняя Елизавета Туктамышева, ученица Алексея Мишина. В короткой программе на адажио Арама Хачатуряна к балету «Спартак» Туктамышева прекрасно справилась со своим фирменным тройным акселем, в произвольной закрепила успех, за что, по ее собственным словам, поставила себе уверенную «галочку» — это было ее главной задачей на этом старте, и, несмотря на некоторые недочеты в прокатах, она по праву может гордиться сделанным. Тем более что Туктамышева выступала в Сочи после травмы плеча. «Вылетело», — прокомментировал ситуацию Мишин.

Произвольная программа Туктамышевой заслуживает особого внимания: это программа-эксперимент, которая появилась на свет во время общей самоизоляции весной. С постановкой группе Мишина помог солист Мариинского театра Юрий Смекалов, который создавал программу с Туктамышевой буквально по частям в онлайн-режиме на музыку Бхимы Юнусова к его балетному номеру «Хроники заводной птицы», премьера постановки Смекалова состоялась в конце 2018 года в словенском Мариборе.

Болельщики Туктамышевой имели возможность наблюдать за процессом совместного творчества фигуристки и Смекалова в процессе постановки в онлайн-режиме и даже вместе с фигуристкой могли разучивать ее хореографические связки.

Премьеру «Птицы» на соревнованиях в духе времени зрители также увидели только на экране — турнир в Сочи в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки проходит без зрителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Учитывая, что с «Болеро» в постановке Смекалова фигуристка в 2015 года выиграла титул чемпионки мира, можно надеяться, что новая программа станет для нее счастливой. Мишин после турнира одиночниц справедливо отметил, что своей программой его ученица смогла выделиться, да и за вращения судьи Туктамышеву стали хвалить. Теперь главное — как следует вкатать ее к чемпионату России в Челябинске.

В понедельник на соревнованиях в Сочи произвольную программу представят пары. После короткой программы лидируют Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, вторыми идут Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, третьими — Алина Пепелева и Роман Плешков.

Читайте также
 Ход привел к печальным последствиям: достойной смены золотому поколению в России не оказалось
"Когда вы выходите против меня, вы пытаетесь вытащить еду изо рта у моего ребенка"
Стал известен преемник Гвардиолы в «Манчестер Сити»
Тренер Гейджи рассказал об отношении к Нурмагомедову после боя
Игрок «Баварии» с ложным тестом на COVID сможет сыграть с «Локо»
«Барселона» направила жалобу из-за судейства в матче с «Реалом»
Японский премьер пообещал обязательно провести ОИ в 2021 году
Теплые кроссовки и классные куртки продают по смешным ценам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь