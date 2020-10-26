Коварный риттбергер и заводная птица. Щербакова снова лучшая на этапе Кубка России

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Днем ранее в короткой программе под элегию Жюля Массне Щербакова не справилась с каскадом из тройного лутца и тройного риттбергера, сдвоив второй, и в результате уступила 14-летней Дарье Усачевой, которая на втором взрослом старте в сезоне оказалась в роли лидера. Вся надежда Щербаковой была на произвольную программу, которую в этом сезоне она исполняет под саундтрек из фильма «Дом темных бабочек» и инструментальную версию песни Secrets группы One Republic.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1b24a06252f60ee5b092" data-vnd="1b24a06252f60ee5b092" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1b24a06252f60ee5b092" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще в Сызрани Щербакова заявила, что без четверных она выступать не будет, такой вариант она вообще не рассматривает, тем более что «всегда можно собраться и выдать хотя бы один». Одним флипом она пока и ограничилась, но зато практически безукоризненным, за что и получила высокие баллы с надбавками и бонусом, а затем снова сорвала злополучный каскад из тройных лутца и риттбергера.

Тренер группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз после старта терпеливо объяснял журналистам природу прыжка — такой уж он, тройной риттбергер в каскаде, что одной техники тут мало, нужна еще и абсолютная уверенность. А для уверенности на тренировках его нужно выполнять девять, а то и десять раз из десяти.

Тренировки Анны были неидеальны, поэтому к погрешностям тренерский штаб был готов, не готова к ним была сама фигуристка, эмоции разочарования ей сдержать было крайне трудно, хотя длилось это недолго: во время интервью, которая спортсменка в итоге все-таки дала самым стойким журналистам, она уже улыбалась своим неудачам.

С большим достоинством потерю временного лидерства пережила еще одна воспитанница Тутберидзе Дарья Усачева — 14-летняя дебютантка взрослого Кубка России. Только ленивый не прошелся по ее высоким баллам за короткую программу, что отчасти поддается логике. Юная спортсменка обыгрывает соперниц, пока не имея в своем арсенале элементов ультра-си. Но действительность такова, что этот временный пробел спортсменка с лихвой компенсирует высокими уровнями элементов, за что и получает плюсы и бонусы. По честолюбивому признанию самой Усачевой, такие высокие оценки мотивируют ее как можно скорее включить в программы тройной аксель, и судя по всему он уже на подходе: прыжок она приземляет, но ему пока немного недостает крутки.

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Заводная птица с выбитым крылом

Замкнула тройку призеров сочинского этапа самая опытная из участниц турнира 23-летняя Елизавета Туктамышева, ученица Алексея Мишина. В короткой программе на адажио Арама Хачатуряна к балету «Спартак» Туктамышева прекрасно справилась со своим фирменным тройным акселем, в произвольной закрепила успех, за что, по ее собственным словам, поставила себе уверенную «галочку» — это было ее главной задачей на этом старте, и, несмотря на некоторые недочеты в прокатах, она по праву может гордиться сделанным. Тем более что Туктамышева выступала в Сочи после травмы плеча. «Вылетело», — прокомментировал ситуацию Мишин.

Произвольная программа Туктамышевой заслуживает особого внимания: это программа-эксперимент, которая появилась на свет во время общей самоизоляции весной. С постановкой группе Мишина помог солист Мариинского театра Юрий Смекалов, который создавал программу с Туктамышевой буквально по частям в онлайн-режиме на музыку Бхимы Юнусова к его балетному номеру «Хроники заводной птицы», премьера постановки Смекалова состоялась в конце 2018 года в словенском Мариборе.

Болельщики Туктамышевой имели возможность наблюдать за процессом совместного творчества фигуристки и Смекалова в процессе постановки в онлайн-режиме и даже вместе с фигуристкой могли разучивать ее хореографические связки.

Премьеру «Птицы» на соревнованиях в духе времени зрители также увидели только на экране — турнир в Сочи в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки проходит без зрителей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vt6cJRFWapo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Учитывая, что с «Болеро» в постановке Смекалова фигуристка в 2015 года выиграла титул чемпионки мира, можно надеяться, что новая программа станет для нее счастливой. Мишин после турнира одиночниц справедливо отметил, что своей программой его ученица смогла выделиться, да и за вращения судьи Туктамышеву стали хвалить. Теперь главное — как следует вкатать ее к чемпионату России в Челябинске.