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11:16 (мск), источник: ТАСС

Щербакова сообщила, что болезнь повлияла на ее подготовку к этапу Кубка России в Сочи

СОЧИ, 26 октября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Подготовка фигуристки Анны Щербаковой к третьему в сезоне этапу Кубка России была смазана из-за болезни. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

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Источник: AP 2020

16-летняя Щербакова выиграла сочинский этап, набрав 239,91 балла. В произвольной программе фигуристка чисто выполнила второй по стоимости четверной прыжок из тех, что исполнялись на соревнованиях, — флип. Также в ее арсенале присутствует самый сложный четверной — лутц.

«Сложности были, без них не бывает, вернулась после Сызрани (там проходил первый в сезоне этап Кубка России, на котором Щербакова также одержала победу — прим. ТАСС) — был сначала какой-то прилив энергии, пыталась уже накатывать программу с двумя четверными, — сказала Щербакова. — Дальше были небольшие проблемы… Я приболела, потом выходила обратно, восстанавливалась. Это несерьезно, но все же немного сбивало мою подготовку».

Также фигуристка сообщила, что ей уже удавались качественные попытки четверного лутца на тренировках. «Больше времени уделяла четверным прыжкам за это время, восстанавливала. В принципе прогресс есть, и я думаю, это видно, что в этот раз я поувереннее прыгала флип. Лутц уже восстанавливала на тренировках, были хорошие попытки», — отметила она.

Щербакова — двукратная чемпионка России среди взрослых, а также серебряный призер чемпионата Европы и финала Гран-при.

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