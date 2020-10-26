Щербакова сообщила, что болезнь повлияла на ее подготовку к этапу Кубка России в Сочи
СОЧИ, 26 октября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Подготовка фигуристки Анны Щербаковой к третьему в сезоне этапу Кубка России была смазана
СОЧИ, 26 октября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Подготовка фигуристки Анны Щербаковой к третьему в сезоне этапу Кубка России была смазана
16-летняя Щербакова выиграла сочинский этап, набрав 239,91 балла. В произвольной программе фигуристка чисто выполнила второй по стоимости четверной прыжок из тех, что исполнялись на соревнованиях, — флип. Также в ее арсенале присутствует самый сложный четверной — лутц.
«Сложности были, без них не бывает, вернулась после Сызрани (там проходил первый в сезоне этап Кубка России, на котором Щербакова также одержала победу — прим. ТАСС) — был сначала
Также фигуристка сообщила, что ей уже удавались качественные попытки четверного лутца на тренировках. «Больше времени уделяла четверным прыжкам за это время, восстанавливала. В принципе прогресс есть, и я думаю, это видно, что в этот раз я поувереннее прыгала флип. Лутц уже восстанавливала на тренировках, были хорошие попытки», — отметила она.
Щербакова — двукратная чемпионка России среди взрослых, а также серебряный призер чемпионата Европы и финала