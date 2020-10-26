«Я была бы счастлива быть старшей сестрой Алины Загитовой». Американка Белл выиграла 1-й этап Гран-при сезона-2020
Sport24 пообщался с Мэрайей после победы.
Sport24 пообщался с Мэрайей после победы.
Пока в российском фигурном катании продолжается практически обычный сезон (почти каждую неделю стартует
Не самая лучшая ситуация с коронавирусом и в Америке, вот только этап
Сразу после победы Мэрайя рассказала о своих впечатлениях от такого необычного турнира, о том, кто из российских фигуристок ее больше всех вдохновляет и поделилась необычной историей об одной из ее российских болельщиц.
— Что означает победа на Skate America для вас и вашей дальнейшей карьеры?
— Сейчас мы все находимся в некотором пузыре, так что даже почти не чувствуется, что прошло
Я рада, что у меня получилось показать такой хороший прокат короткой программы и почти неплохой прокат произвольной, кроме последнего прыжка. Я просто пыталась соответствовать тому характеру, который у меня есть в программе, дальше будет лучше.
Сложно назвать это соревнование именно
— В произвольной прыжковый набор был слегка изменен, хотя это не особо сказалось на базовой стоимости программы. И все же, будете ли вы в будущем исполнять каскад из двух тройных прыжков вместо двойного акселя + тройного тулупа?
— Да, конечно. Вообще хотелось бы делать даже несколько каскадов 3+3, чтобы добирать баллы во второй половине программы. У меня еще и не было каскада из трех прыжков, а это тоже способ усилить контент.
— В одном из недавних интервью вы сказали, что хотите попробовать исполнять четверные прыжки или тройной аксель. Как сейчас обстоят дела с этим?
— Сейчас я хочу показать, что возраст — это на самом деле всего лишь цифры. В России сейчас есть много безумно талантливых фигуристок, которые намного младше меня. Они вдохновляют меня.
Когда тебе около 25 лет, то ты находишься в самом расцвете своих сил именно в спортивном плане. Ты уже не растешь, тело не меняется, ты прекрасно знаешь свое тело. Многие говорят, что возраст — это помеха. Я думаю совершенно наоборот. Возраст — это мое преимущество, и я хочу показать это.
У меня потрясающий
— Пробовали уже исполнять тройной аксель или
— Да, я тренирую тройной аксель, а вот четверной никогда не пыталась исполнить. Когда ты делаешь тройные прыжки, нужно понимать, что потенциально ты можешь исполнять четверные.
Я работала над тройным акселем в декабре, а потом пришлось больше времени уделять подготовке к чемпионату США. Дальше случился карантин, пришлось заново входить в форму и вспоминать некоторые вещи. Сейчас пока только восстанавливаю элементы, но точно верю, что смогу сделать тройной аксель, особенно с таким тренером.
— Если представить, что вы уже исполняете четверные, какой прыжок был бы вашим любимым?
— Мне очень нравятся флип и лутц и чуть меньше риттбергер и сальхов. Но если я буду пробовать исполнять
какие-токвады, то это будет, скорее всего, тулуп. Не то чтобы у нас уже был план, что мы будем делать вот это и вот это, но если ты делаешь тройной аксель, то почему бы не сделать и четверной тулуп? Это же практически одно и то же.
Пару лет назад наступила новая эпоха в мужском одиночном катании, где стоит выделить Нейтана Чена, который начал делать несколько четверных. За ним подтянулись и другие, так что уровень фигурного катания очень вырос. Сейчас мы видим то же самое в женском одиночном — есть несколько российский
— Нейтан Чен рассказывал о том, как сильно вы вдохновляли и мотивировали его во время межсезонья. Можете рассказать, нравится ли вам тренироваться с ним?
— Конечно. Я отношусь к нему, как к младшему брату, так что очень круто видеть его на катке каждый день. Он двукратный чемпион мира, безумно талантливый и просто поражает меня тем, что делает. Нейтан заставляет меня быть лучше. Так что мне очень приятно, что он тоже чувствует такое. Мы помогаем друг другу двигаться вперед.
— Если бы можно было иметь кого угодно в качестве
— Я уже упоминала Елизавету Туктамышеву. Было бы круто потренироваться с любой из российских
Но сейчас я рада тому, что у меня есть возможность тренироваться с Нейтаном. Просто подходишь, разговариваешь с ним, а он такой: «Я устал, попробую
— Как прошло ваше межсезонье? Были ли
— У меня почти впервые в жизни было несколько недель отдыха, и это было хорошо, нужно было немного времени, чтобы восстановиться. Мои родители купили большой трейлер, почти что дом на колесах. Они продали наш семейный дом в Колорадо несколько лет назад. Мой отец работает в Швейцарии, так что они балансируют между Европой и США. Так что для них лучше иметь более мобильное место проживания, когда можно просто взять и поехать
Что касается тренировок, то мы много работали в межсезонье с Рафаэлем. На самом деле, я никогда не делала прыжки вне льда. Он попросил меня попробовать некоторые из них, а когда я это сделала, сказал: «Да уж, надо над этим поработать, а то ты покалечишь себя». Так что я работала над прыжками и занималась с тренером по физической подготовке вместе с Нейтаном.
— Поговорим немного о фанатах. На прошлом Кубке Ростелекома в Москве у вас не оказалось под рукой американского флага, так что на фотографиях с награждения вы стоите рядом с Александрой Трусовой и Евгенией Медведевой, которые держат российский флаг. А в сети есть видео об Алине Загитовой, где также рассказывается о ее сестре, только вот кадры с ее тренировок — это на самом деле видео ваших тренировок. Российские болельщики даже придумали специальное русское имя для вас — Маша Колокольчикова. Как вы относитесь ко всему этому — шуткам, мемам?
— Я очень рада, что в России у меня есть столько фанатов. Конечно, у меня еще и тренер, у которого есть тесные связи с Россией. И, как я уже говорила, я очень уважаю всех российских фигуристок, хотя и многие из них младше меня.
Выступать в России в прошлом году было безумно интересно, я чувствовала огромную поддержку зрителей. Я подружилась с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. С Алиной у меня было несколько шоу летом. Они очень хорошие, каждая из них, правда.
В прошлом году на этапах
— Были ли
— В прошлом году я шла из «Мегаспорта» в Москве в отель, а
Я просто очень счастлива, что есть люди, которые поддерживают меня всегда, даже тогда, когда дела обстоят не очень хорошо.
Анастасия Плетнева