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14:10 (мск), источник: Sport24

«Я была бы счастлива быть старшей сестрой Алины Загитовой». Американка Белл выиграла 1-й этап Гран-при сезона-2020

Sport24 пообщался с Мэрайей после победы.

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Источник: AP 2020

Пока в российском фигурном катании продолжается практически обычный сезон (почти каждую неделю стартует какой-то новый турнир), в остальном мире далеко не все так гладко. Уже отменили два этапа Гран-при из шести — в Канаде и Франции. Так же поступили и с чемпионатом четырех континентов (аналогом чемпионата Европы), который вообще должен был пройти в следующем году.

Не самая лучшая ситуация с коронавирусом и в Америке, вот только этап Гран-при там никто не отменял и не переносил. Он состоялся в обычное время, хоть и в формате открытого национального первенства с картонными зрителями на трибунах. Чемпионкой Skate America впервые стала американская фигуристка Мэрайя Белл — раньше у нее получалось взять лишь несколько медалей на этапах серии Гран-при.

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Сразу после победы Мэрайя рассказала о своих впечатлениях от такого необычного турнира, о том, кто из российских фигуристок ее больше всех вдохновляет и поделилась необычной историей об одной из ее российских болельщиц.

— Что означает победа на Skate America для вас и вашей дальнейшей карьеры?

— Сейчас мы все находимся в некотором пузыре, так что даже почти не чувствуется, что прошло какое-то большое событие. Хотя это, конечно, и не домашние соревнования. Все было достаточно необычно, особенно после такого лета и межсезонья, когда главное, что нужно было сделать — это сохранить здоровье людей.

Я рада, что у меня получилось показать такой хороший прокат короткой программы и почти неплохой прокат произвольной, кроме последнего прыжка. Я просто пыталась соответствовать тому характеру, который у меня есть в программе, дальше будет лучше.

Сложно назвать это соревнование именно Гран-при, я не совсем чувствовала это, но все равно рада тому, что оно у нас было.

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— В произвольной прыжковый набор был слегка изменен, хотя это не особо сказалось на базовой стоимости программы. И все же, будете ли вы в будущем исполнять каскад из двух тройных прыжков вместо двойного акселя + тройного тулупа?

— Да, конечно. Вообще хотелось бы делать даже несколько каскадов 3+3, чтобы добирать баллы во второй половине программы. У меня еще и не было каскада из трех прыжков, а это тоже способ усилить контент.

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— В одном из недавних интервью вы сказали, что хотите попробовать исполнять четверные прыжки или тройной аксель. Как сейчас обстоят дела с этим?

— Сейчас я хочу показать, что возраст — это на самом деле всего лишь цифры. В России сейчас есть много безумно талантливых фигуристок, которые намного младше меня. Они вдохновляют меня.

Когда тебе около 25 лет, то ты находишься в самом расцвете своих сил именно в спортивном плане. Ты уже не растешь, тело не меняется, ты прекрасно знаешь свое тело. Многие говорят, что возраст — это помеха. Я думаю совершенно наоборот. Возраст — это мое преимущество, и я хочу показать это.

У меня потрясающий тренер-технарь — Рафаэль Арутюнян, так что я точно верю, что буду исполнять тройной аксель. А когда у тебя есть триксель, то почему бы не сделать и квад? Елизавета Туктамышева — настоящий пример для меня в этом плане. Она исполняет тройной аксель, а еще делает четверной тулуп. А она всего лишь немного младше меня. Безумно уважаю Елизавету. Как и всех остальных российских фигуристок, которые младше меня. Так что я хочу показать — карьера фигуристки не заканчивается в 18 лет.

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— Пробовали уже исполнять тройной аксель или какой-либо квад?

— Да, я тренирую тройной аксель, а вот четверной никогда не пыталась исполнить. Когда ты делаешь тройные прыжки, нужно понимать, что потенциально ты можешь исполнять четверные.

Я работала над тройным акселем в декабре, а потом пришлось больше времени уделять подготовке к чемпионату США. Дальше случился карантин, пришлось заново входить в форму и вспоминать некоторые вещи. Сейчас пока только восстанавливаю элементы, но точно верю, что смогу сделать тройной аксель, особенно с таким тренером.

— Если представить, что вы уже исполняете четверные, какой прыжок был бы вашим любимым?

— Мне очень нравятся флип и лутц и чуть меньше риттбергер и сальхов. Но если я буду пробовать исполнять какие-то квады, то это будет, скорее всего, тулуп. Не то чтобы у нас уже был план, что мы будем делать вот это и вот это, но если ты делаешь тройной аксель, то почему бы не сделать и четверной тулуп? Это же практически одно и то же.

Пару лет назад наступила новая эпоха в мужском одиночном катании, где стоит выделить Нейтана Чена, который начал делать несколько четверных. За ним подтянулись и другие, так что уровень фигурного катания очень вырос. Сейчас мы видим то же самое в женском одиночном — есть несколько российский топ-фигуристок, которые исполняют четверные прыжки и этим самым бросают вызов всем остальным. Горжусь тем, что присутствую при этом и выступаю в это время, и готова принять этот вызов.

— Нейтан Чен рассказывал о том, как сильно вы вдохновляли и мотивировали его во время межсезонья. Можете рассказать, нравится ли вам тренироваться с ним?

— Конечно. Я отношусь к нему, как к младшему брату, так что очень круто видеть его на катке каждый день. Он двукратный чемпион мира, безумно талантливый и просто поражает меня тем, что делает. Нейтан заставляет меня быть лучше. Так что мне очень приятно, что он тоже чувствует такое. Мы помогаем друг другу двигаться вперед.

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— Если бы можно было иметь кого угодно в качестве спарринг-партнера, кого бы вы выбрали?

— Я уже упоминала Елизавету Туктамышеву. Было бы круто потренироваться с любой из российских топ-фигуристок. Они все очень добрые, каждый раз, когда мы встречаемся, с ними интересно соревноваться. Мне очень нравится Евгения Медведева, мы хорошо ладим.

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Но сейчас я рада тому, что у меня есть возможность тренироваться с Нейтаном. Просто подходишь, разговариваешь с ним, а он такой: «Я устал, попробую чуть-чуть расслабиться», а потом берет и делать просто тонну разных четверных. Он реально мотивирует меня.

— Как прошло ваше межсезонье? Были ли какие-то необычные тренировки в связи с карантином?

— У меня почти впервые в жизни было несколько недель отдыха, и это было хорошо, нужно было немного времени, чтобы восстановиться. Мои родители купили большой трейлер, почти что дом на колесах. Они продали наш семейный дом в Колорадо несколько лет назад. Мой отец работает в Швейцарии, так что они балансируют между Европой и США. Так что для них лучше иметь более мобильное место проживания, когда можно просто взять и поехать куда-то, чем иметь одно постоянное место проживания. Так что они просто приехали в Калифорнию, и мы вместе с моей сестрой и кроликом проводили время на карантине вместе. Мы остановились на одной из специальных стоянок для трейлеров, там даже был бассейн, так что у нас даже была возможность поплавать.

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Что касается тренировок, то мы много работали в межсезонье с Рафаэлем. На самом деле, я никогда не делала прыжки вне льда. Он попросил меня попробовать некоторые из них, а когда я это сделала, сказал: «Да уж, надо над этим поработать, а то ты покалечишь себя». Так что я работала над прыжками и занималась с тренером по физической подготовке вместе с Нейтаном.

— Поговорим немного о фанатах. На прошлом Кубке Ростелекома в Москве у вас не оказалось под рукой американского флага, так что на фотографиях с награждения вы стоите рядом с Александрой Трусовой и Евгенией Медведевой, которые держат российский флаг. А в сети есть видео об Алине Загитовой, где также рассказывается о ее сестре, только вот кадры с ее тренировок — это на самом деле видео ваших тренировок. Российские болельщики даже придумали специальное русское имя для вас — Маша Колокольчикова. Как вы относитесь ко всему этому — шуткам, мемам?

— Я очень рада, что в России у меня есть столько фанатов. Конечно, у меня еще и тренер, у которого есть тесные связи с Россией. И, как я уже говорила, я очень уважаю всех российских фигуристок, хотя и многие из них младше меня.

Выступать в России в прошлом году было безумно интересно, я чувствовала огромную поддержку зрителей. Я подружилась с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. С Алиной у меня было несколько шоу летом. Они очень хорошие, каждая из них, правда.

В прошлом году на этапах Гран-при я оба раза была на пьедестале с российскими фигуристками. На самом деле, это круто, потому что Россия сейчас доминирует в женском одиночном катании. Так что я была бы счастлива быть старшей сестрой Алины Загитовой (смеется). Она потрясающая фигуристка и олимпийская чемпионка.

— Были ли какие-то необычные подарки от болельщиков или какие-то особенно приятные слова от них?

— В прошлом году я шла из «Мегаспорта» в Москве в отель, а какая-то машина проезжала мимо. Мы были с мамой. Этот автомобиль остановился, а потом поехал назад. Внутри сидела русская девушка, которая сказала, как ей нравится мое катание. Это было реально круто — кто-то просто остановился и повернул автомобиль в другую сторону просто чтобы сказать это.

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Я просто очень счастлива, что есть люди, которые поддерживают меня всегда, даже тогда, когда дела обстоят не очень хорошо.

Анастасия Плетнева

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