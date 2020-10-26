«Я была бы счастлива быть старшей сестрой Алины Загитовой». Американка Белл выиграла 1-й этап Гран-при сезона-2020

Пока в российском фигурном катании продолжается практически обычный сезон (почти каждую неделю стартует какой-то новый турнир), в остальном мире далеко не все так гладко. Уже отменили два этапа Гран-при из шести — в Канаде и Франции. Так же поступили и с чемпионатом четырех континентов (аналогом чемпионата Европы), который вообще должен был пройти в следующем году.

Не самая лучшая ситуация с коронавирусом и в Америке, вот только этап Гран-при там никто не отменял и не переносил. Он состоялся в обычное время, хоть и в формате открытого национального первенства с картонными зрителями на трибунах. Чемпионкой Skate America впервые стала американская фигуристка Мэрайя Белл — раньше у нее получалось взять лишь несколько медалей на этапах серии Гран-при.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1b24a06252f60ee5b092" data-vnd="1b24a06252f60ee5b092" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1b24a06252f60ee5b092" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу после победы Мэрайя рассказала о своих впечатлениях от такого необычного турнира, о том, кто из российских фигуристок ее больше всех вдохновляет и поделилась необычной историей об одной из ее российских болельщиц.

— Что означает победа на Skate America для вас и вашей дальнейшей карьеры?

— Сейчас мы все находимся в некотором пузыре, так что даже почти не чувствуется, что прошло какое-то большое событие. Хотя это, конечно, и не домашние соревнования. Все было достаточно необычно, особенно после такого лета и межсезонья, когда главное, что нужно было сделать — это сохранить здоровье людей.

Я рада, что у меня получилось показать такой хороший прокат короткой программы и почти неплохой прокат произвольной, кроме последнего прыжка. Я просто пыталась соответствовать тому характеру, который у меня есть в программе, дальше будет лучше.

Сложно назвать это соревнование именно Гран-при, я не совсем чувствовала это, но все равно рада тому, что оно у нас было.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CGymfBLp2cv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Figure Skating ⛸ (@fskatingworld)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-26T02:52:09+00:00">25 Окт 2020 в 7:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В произвольной прыжковый набор был слегка изменен, хотя это не особо сказалось на базовой стоимости программы. И все же, будете ли вы в будущем исполнять каскад из двух тройных прыжков вместо двойного акселя + тройного тулупа?

— Да, конечно. Вообще хотелось бы делать даже несколько каскадов 3+3, чтобы добирать баллы во второй половине программы. У меня еще и не было каскада из трех прыжков, а это тоже способ усилить контент.

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— В одном из недавних интервью вы сказали, что хотите попробовать исполнять четверные прыжки или тройной аксель. Как сейчас обстоят дела с этим?

— Сейчас я хочу показать, что возраст — это на самом деле всего лишь цифры. В России сейчас есть много безумно талантливых фигуристок, которые намного младше меня. Они вдохновляют меня.

Когда тебе около 25 лет, то ты находишься в самом расцвете своих сил именно в спортивном плане. Ты уже не растешь, тело не меняется, ты прекрасно знаешь свое тело. Многие говорят, что возраст — это помеха. Я думаю совершенно наоборот. Возраст — это мое преимущество, и я хочу показать это.

У меня потрясающий тренер-технарь — Рафаэль Арутюнян, так что я точно верю, что буду исполнять тройной аксель. А когда у тебя есть триксель, то почему бы не сделать и квад? Елизавета Туктамышева — настоящий пример для меня в этом плане. Она исполняет тройной аксель, а еще делает четверной тулуп. А она всего лишь немного младше меня. Безумно уважаю Елизавету. Как и всех остальных российских фигуристок, которые младше меня. Так что я хочу показать — карьера фигуристки не заканчивается в 18 лет.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CGx-k4-jGNN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CGx-k4-jGNN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CGx-k4-jGNN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Mariah Cheyenne ? (@mariahsk8rbell)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-10-25T21:03:25+00:00">25 Окт 2020 в 2:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Пробовали уже исполнять тройной аксель или какой-либо квад?

— Да, я тренирую тройной аксель, а вот четверной никогда не пыталась исполнить. Когда ты делаешь тройные прыжки, нужно понимать, что потенциально ты можешь исполнять четверные.

Я работала над тройным акселем в декабре, а потом пришлось больше времени уделять подготовке к чемпионату США. Дальше случился карантин, пришлось заново входить в форму и вспоминать некоторые вещи. Сейчас пока только восстанавливаю элементы, но точно верю, что смогу сделать тройной аксель, особенно с таким тренером.

— Если представить, что вы уже исполняете четверные, какой прыжок был бы вашим любимым?

— Мне очень нравятся флип и лутц и чуть меньше риттбергер и сальхов. Но если я буду пробовать исполнять какие-то квады, то это будет, скорее всего, тулуп. Не то чтобы у нас уже был план, что мы будем делать вот это и вот это, но если ты делаешь тройной аксель, то почему бы не сделать и четверной тулуп? Это же практически одно и то же.

Пару лет назад наступила новая эпоха в мужском одиночном катании, где стоит выделить Нейтана Чена, который начал делать несколько четверных. За ним подтянулись и другие, так что уровень фигурного катания очень вырос. Сейчас мы видим то же самое в женском одиночном — есть несколько российский топ-фигуристок, которые исполняют четверные прыжки и этим самым бросают вызов всем остальным. Горжусь тем, что присутствую при этом и выступаю в это время, и готова принять этот вызов.

— Нейтан Чен рассказывал о том, как сильно вы вдохновляли и мотивировали его во время межсезонья. Можете рассказать, нравится ли вам тренироваться с ним?

— Конечно. Я отношусь к нему, как к младшему брату, так что очень круто видеть его на катке каждый день. Он двукратный чемпион мира, безумно талантливый и просто поражает меня тем, что делает. Нейтан заставляет меня быть лучше. Так что мне очень приятно, что он тоже чувствует такое. Мы помогаем друг другу двигаться вперед.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFYJHIAspTo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFYJHIAspTo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFYJHIAspTo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Nathan Chen (@nathanwchen)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-20T23:43:50+00:00">20 Сен 2020 в 4:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Если бы можно было иметь кого угодно в качестве спарринг-партнера, кого бы вы выбрали?

— Я уже упоминала Елизавету Туктамышеву. Было бы круто потренироваться с любой из российских топ-фигуристок. Они все очень добрые, каждый раз, когда мы встречаемся, с ними интересно соревноваться. Мне очень нравится Евгения Медведева, мы хорошо ладим.

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Но сейчас я рада тому, что у меня есть возможность тренироваться с Нейтаном. Просто подходишь, разговариваешь с ним, а он такой: «Я устал, попробую чуть-чуть расслабиться», а потом берет и делать просто тонну разных четверных. Он реально мотивирует меня.

— Как прошло ваше межсезонье? Были ли какие-то необычные тренировки в связи с карантином?

— У меня почти впервые в жизни было несколько недель отдыха, и это было хорошо, нужно было немного времени, чтобы восстановиться. Мои родители купили большой трейлер, почти что дом на колесах. Они продали наш семейный дом в Колорадо несколько лет назад. Мой отец работает в Швейцарии, так что они балансируют между Европой и США. Так что для них лучше иметь более мобильное место проживания, когда можно просто взять и поехать куда-то, чем иметь одно постоянное место проживания. Так что они просто приехали в Калифорнию, и мы вместе с моей сестрой и кроликом проводили время на карантине вместе. Мы остановились на одной из специальных стоянок для трейлеров, там даже был бассейн, так что у нас даже была возможность поплавать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CBs-2C6DeLy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CBs-2C6DeLy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CBs-2C6DeLy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Mariah Cheyenne ? (@mariahsk8rbell)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-06-21T15:52:35+00:00">21 Июн 2020 в 8:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается тренировок, то мы много работали в межсезонье с Рафаэлем. На самом деле, я никогда не делала прыжки вне льда. Он попросил меня попробовать некоторые из них, а когда я это сделала, сказал: «Да уж, надо над этим поработать, а то ты покалечишь себя». Так что я работала над прыжками и занималась с тренером по физической подготовке вместе с Нейтаном.

— Поговорим немного о фанатах. На прошлом Кубке Ростелекома в Москве у вас не оказалось под рукой американского флага, так что на фотографиях с награждения вы стоите рядом с Александрой Трусовой и Евгенией Медведевой, которые держат российский флаг. А в сети есть видео об Алине Загитовой, где также рассказывается о ее сестре, только вот кадры с ее тренировок — это на самом деле видео ваших тренировок. Российские болельщики даже придумали специальное русское имя для вас — Маша Колокольчикова. Как вы относитесь ко всему этому — шуткам, мемам?

— Я очень рада, что в России у меня есть столько фанатов. Конечно, у меня еще и тренер, у которого есть тесные связи с Россией. И, как я уже говорила, я очень уважаю всех российских фигуристок, хотя и многие из них младше меня.

Выступать в России в прошлом году было безумно интересно, я чувствовала огромную поддержку зрителей. Я подружилась с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. С Алиной у меня было несколько шоу летом. Они очень хорошие, каждая из них, правда.

В прошлом году на этапах Гран-при я оба раза была на пьедестале с российскими фигуристками. На самом деле, это круто, потому что Россия сейчас доминирует в женском одиночном катании. Так что я была бы счастлива быть старшей сестрой Алины Загитовой (смеется). Она потрясающая фигуристка и олимпийская чемпионка.

— Были ли какие-то необычные подарки от болельщиков или какие-то особенно приятные слова от них?

— В прошлом году я шла из «Мегаспорта» в Москве в отель, а какая-то машина проезжала мимо. Мы были с мамой. Этот автомобиль остановился, а потом поехал назад. Внутри сидела русская девушка, которая сказала, как ей нравится мое катание. Это было реально круто — кто-то просто остановился и повернул автомобиль в другую сторону просто чтобы сказать это.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CE4eTJdpJHx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CE4eTJdpJHx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CE4eTJdpJHx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Mariah Bell Fan ⛸?? (@teammariahbell)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-08T16:33:16+00:00">8 Сен 2020 в 9:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Я просто очень счастлива, что есть люди, которые поддерживают меня всегда, даже тогда, когда дела обстоят не очень хорошо.