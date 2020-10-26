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15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведева попала в список величайших фигуристов от Yardbarker, Загитова — нет

Американский портал Yardbarker составил топ-25 величайших спортсменов в истории фигурного катания, расположив их в алфавитном порядке.

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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В список попала двукратная чемпионка мира, серебряный призёр ОИ-2018 в Пхёнчхане Евгения Медведева, а вот Алины Загитовой, которая завоевала золото на тех Играх, в списке нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо Медведевой в список попали следующие советские/российские фигуристы: двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев, двукратные олимпийские чемпионы Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

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