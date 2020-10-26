Жулин посоветовал Туктамышевой сбросить пару килограммов ради четверных

В воскресенье Туктамышева завоевала бронзовую награду на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, набрав в сумме 213,26 балла после прокатов. На соревнованиях в Сочи фигуристка не включала в свои программы четверные прыжки.

«Мне очень нравится Лиза и ее новые постановки. Уверен, если Туктамышева подтянет физическую форму и сбросит пару килограммов, то у нее все получится. Глядишь, так и четверной прыжок вернется. Искренне желаю, чтобы она смогла бороться на равных с ученицами Этери Тутберидзе, но пока это невозможно. Видно, что Лизе тяжело», — рассказал Жулин в интервью RT.

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«Мне кажется, что победы на предстоящих чемпионатах мира, Европы и Олимпиадах будут за 15—16-летними фигуристками. Потому что, к сожалению, после подросткового возраста все заметно замедляется», — добавил Жулин.