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18:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жулин посоветовал Туктамышевой сбросить пару килограммов ради четверных

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Александр Жулин считает, что Елизавете Туктамамышевой нужно подтянуть физическую форму для исполнения четверных прыжков.

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Источник: Спорт РИА Новости

В воскресенье Туктамышева завоевала бронзовую награду на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, набрав в сумме 213,26 балла после прокатов. На соревнованиях в Сочи фигуристка не включала в свои программы четверные прыжки.

«Мне очень нравится Лиза и ее новые постановки. Уверен, если Туктамышева подтянет физическую форму и сбросит пару килограммов, то у нее все получится. Глядишь, так и четверной прыжок вернется. Искренне желаю, чтобы она смогла бороться на равных с ученицами Этери Тутберидзе, но пока это невозможно. Видно, что Лизе тяжело», — рассказал Жулин в интервью RT.

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Елизавета Туктамышева: императрица российского фигурного катания

«Мне кажется, что победы на предстоящих чемпионатах мира, Европы и Олимпиадах будут за 15—16-летними фигуристками. Потому что, к сожалению, после подросткового возраста все заметно замедляется», — добавил Жулин.

Ранее Туктамышева сообщила, что изучает четверной прыжок и может в будущем включать его в свои программы.

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