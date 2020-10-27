Команда Тутберидзе поздравила Щербакову с присвоением МСМК, замазав фамилию Косторной
Команда тренера Этери Тутберидзе в инстаграме поздравила фигуристку Анну Щербакову с присвоением звания мастера спорта международного класса (МСМК).
Команда тренера Этери Тутберидзе в инстаграме поздравила фигуристку Анну Щербакову с присвоением звания мастера спорта международного класса (МСМК).
Стоит отметить, что в соответствующем указе Министерства спорта РФ значилась также фамилия чемпионки Европы Алены Косторной, но на фото в группе Тутберидзе ее замазали.
Напомним, Косторная ранее тренировалась у Тутберидзе, но в конце июля перешла в академию Евгения Плющенко.