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11:38 (мск), источник: Sport24

Команда Тутберидзе поздравила Щербакову с присвоением МСМК, замазав фамилию Косторной

Команда тренера Этери Тутберидзе в инстаграме поздравила фигуристку Анну Щербакову с присвоением звания мастера спорта международного класса (МСМК).

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Источник: Sport24

Стоит отметить, что в соответствующем указе Министерства спорта РФ значилась также фамилия чемпионки Европы Алены Косторной, но на фото в группе Тутберидзе ее замазали.

Напомним, Косторная ранее тренировалась у Тутберидзе, но в конце июля перешла в академию Евгения Плющенко.

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